ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инициативы промышленников Минской области

10.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Готовятся к масштабному народному форуму и промышленники Минской области. У них свои инициативы - активное использование инноваций в производстве и выпуск новых видов продукции. Так, в актуальном портфеле заказов Борисовской типографии крафтовые пакеты, экобумага, упаковка, ежедневники и брендированные календари. Сегодня предприятие развивает систему бережного производства (что, кстати, отражается и на росте зарплат). Отсюда и инициатива, с которой директор типографии Николай Швайбович собирается на народный диалог, - создать в Борисове центр повышения компетенций для промышленников.

Одно из ноу-хау борисовской типографии в помощь бизнесу - стенды "Камишибай". Это японский инструмент визуального менеджмента с планом заданий и аудитом процессов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Готовятся к масштабному народному форуму и промышленники Минской области. У них свои инициативы - активное использование инноваций в производстве и выпуск новых...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by