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Инициативы промышленников Минской области
10.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Готовятся к масштабному народному форуму и промышленники Минской области. У них свои инициативы - активное использование инноваций в производстве и выпуск новых видов продукции. Так, в актуальном портфеле заказов Борисовской типографии крафтовые пакеты, экобумага, упаковка, ежедневники и брендированные календари. Сегодня предприятие развивает систему бережного производства (что, кстати, отражается и на росте зарплат). Отсюда и инициатива, с которой директор типографии Николай Швайбович собирается на народный диалог, - создать в Борисове центр повышения компетенций для промышленников.
Одно из ноу-хау борисовской типографии в помощь бизнесу - стенды "Камишибай". Это японский инструмент визуального менеджмента с планом заданий и аудитом процессов.
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Готовятся к масштабному народному форуму и промышленники Минской области. У них свои инициативы - активное использование инноваций в производстве и выпуск новых...
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