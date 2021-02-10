Инициативы промышленников Минской области

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Готовятся к масштабному народному форуму и промышленники Минской области. У них свои инициативы - активное использование инноваций в производстве и выпуск новых видов продукции. Так, в актуальном портфеле заказов Борисовской типографии крафтовые пакеты, экобумага, упаковка, ежедневники и брендированные календари. Сегодня предприятие развивает систему бережного производства (что, кстати, отражается и на росте зарплат). Отсюда и инициатива, с которой директор типографии Николай Швайбович собирается на народный диалог, - создать в Борисове центр повышения компетенций для промышленников.

Одно из ноу-хау борисовской типографии в помощь бизнесу - стенды "Камишибай". Это японский инструмент визуального менеджмента с планом заданий и аудитом процессов.