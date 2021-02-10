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В 2021 году Азербайджан планирует поставить в Беларусь 1 млн тонн нефти
10.02.2021 18:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торговое подразделение госнефтекомпании Азербайджана Socar Trading. заключило с белорусской стороной контракт на поставку в 2021 году примерно на 1 млн тонн нефти. Об этом сообщил агентству «
В январе и феврале Socar Trading поставил в Беларусь две партии азербайджанской нефти объемом по 90 тыс. тонн каждая. Можно предположить, что почти каждый месяц госнефтекомпания Азербайджана будет продавать Беларуси 1 танкер нефти. Такой объем поставок был в 2020 году. Тогда Socar Trading
В первом квартале 2020 года Беларусь возобновила поставки морской нефти из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. «Белнефтехим» осуществлял альтернативный импорт из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США через порты Литвы и Украины. Самым крупным поставщиком оказался Socar Trading.
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В январе и феврале Socar Trading поставил в Беларусь две партии азербайджанской нефти объемом по 90 тыс. тонн каждая.
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