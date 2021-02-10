В 2021 году Азербайджан планирует поставить в Беларусь 1 млн тонн нефти

Источник материала: Tut.by

Торговое подразделение госнефтекомпании Азербайджана Socar Trading. заключило с белорусской стороной контракт на поставку в 2021 году примерно на 1 млн тонн нефти. Об этом сообщил агентству « Интерфакс-Азербайджан » представитель группы SOCAR Ибрагим Ахмедов.



Фото: report.az

В январе и феврале Socar Trading поставил в Беларусь две партии азербайджанской нефти объемом по 90 тыс. тонн каждая. Можно предположить, что почти каждый месяц госнефтекомпания Азербайджана будет продавать Беларуси 1 танкер нефти. Такой объем поставок был в 2020 году. Тогда Socar Trading договорился с концерном «Белнефтехим» о поставке около 1 млн тонн нефти, в том числе около 720 тыс. тонн азербайджанской, а остальное — неазербайджанской нефти.

В первом квартале 2020 года Беларусь возобновила поставки морской нефти из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. «Белнефтехим» осуществлял альтернативный импорт из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США через порты Литвы и Украины. Самым крупным поставщиком оказался Socar Trading.

Ранее источники TUT.BY говорили , что в текущем году покупка танкерной нефти будет идти только через Украину на Мозырский НПЗ, поскольку «логистика лучше, чем через Клайпеду на «Нафтан». Украинский оператор трубопроводной системы «Укртранснафта» и BNK UK Ltd («дочка» «Белорусской нефтяной компании») продлили контракт на транзит нефти на 2021 год.

Москва и Минск согласовали условия поставок российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке на 2021 год. Беларусь может получить по «Дружбе» 18 млн тонн нефти. Этот объем позволяет полностью удовлетворить потребности Беларуси в сырье, которое необходимо для переработки и поставок нефтепродуктов как на внутренний рынок, так и на экспорт.