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Беларусь договорилась с Китаем о ценах на калийные удобрения

10.02.2021 19:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев - Sputnik. Белорусская калийная компания (БКК) договорилась с Китаем о ценах на партии калийных удобрений. Так установлена стоимость за тонну в размере 247 долларов США, сообщает пресс-служба БКК.

Примечательно, что цена зафиксирована до 31 декабря 2021 года.

В БКК считают, что соглашение станет шагом в укреплении стабильности мирового рынка калия, а также поспособствует устойчивому росту спроса на калийные удобрения и их стоимость.

Ранее выгодный контракт Белорусская калийная компания заключила с индийской корпорацией IPL. 800 тысяч тонн удобрений на индийский рынок поставят по такой же цене, что и в Китай, - 247 долларов за тонну.

ОАО "Белорусская калийная компания" основано в 2013 году. Основной поставщик удобрений производства ОАО "Беларуськалий" – в числе лидеров мирового экспорта калийных удобрений. За годы своей работы БКК поставила белорусский калий почти в 140 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение заключено до конца 2021 года, ранее Белорусская калийная компания договорилась о поставках удобрений в Индию.
 
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