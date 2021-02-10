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Беларусь договорилась с Китаем о ценах на калийные удобрения
10.02.2021 19:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев - Sputnik. Белорусская калийная компания (БКК) договорилась с Китаем о ценах на партии калийных удобрений. Так установлена стоимость за тонну в размере 247 долларов США, сообщает пресс-служба БКК.
Примечательно, что цена зафиксирована до 31 декабря 2021 года.
В БКК считают, что соглашение станет шагом в укреплении стабильности мирового рынка калия, а также поспособствует устойчивому росту спроса на калийные удобрения и их стоимость.
Ранее
ОАО "Белорусская калийная компания" основано в 2013 году. Основной поставщик удобрений производства ОАО "Беларуськалий" – в числе лидеров мирового экспорта калийных удобрений. За годы своей работы БКК поставила белорусский калий почти в 140 стран мира.
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Соглашение заключено до конца 2021 года, ранее Белорусская калийная компания договорилась о поставках удобрений в Индию.
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