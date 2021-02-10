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Российская «Транснефть» высказала опасения о национализации белорусской «дочки»
10.02.2021 20:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рост налоговой нагрузки в Беларуси и активизация белорусских контрольно-надзорных органов создают реальные предпосылки банкротства и последующей национализации компании «Запад-Транснефтепродукт» в пользу Минска, заявил «
«Запад-Транснефтепродукт» является белорусской «дочкой» «Транснефти» и может осуществлять транзит российских нефтепродуктов в направлении Латвии и Украины.
— Возможный переход «Запад-Транснефтепродукт» из собственности Российской Федерации в собственность Республики Беларусь приведет к существенным финансовым потерям Российской Федерации (на текущий момент стоимость активов предприятия — 6,7 млрд российских рублей), — сказал Демин.
Он объяснил такие опасения множеством признаков, в том числе
— Повышение тарифа на транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси может повлечь отток транзитных объемов с применением альтернативных видов транспорта и маршрутов, что приведет еще к большему падению показателей экономической деятельности «Запад-Транснефтепродукта», — предупредил Демин.
По прогнозам «Транснефти», убыток этого предприятия в 2021—2024 годах может составить 700−800 млн российских рублей в год (около 10 млн долларов), а дефицит денежных средств на конец 2024 года прогнозируется в объеме 1,5 млрд российских рублей.
— Только при объеме 4,7 млн тонн финансовый результат перестает быть отрицательным, а для поддержания техсостояния трубопровода нужно прокачивать не менее 5 млн тонн, тогда удастся аккумулировать 75 млн российских рублей для ремонтных работ, — заявил Демин.
Он добавил, что с начала 2020 года и до сих пор контрольно-надзорные органы Беларуси усилили проверки предприятия. В частности, из Комитета государственной безопасности, Комитета государственного контроля, Министерства внутренних дел, Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамента финансовых расследований, Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам на предприятие поступило более 150 запросов.
Также руководителей предприятия проверяют на предмет возможного уклонения от уплаты налогов, и это сопровождается психологическим давлением со стороны контрольно-надзорных органов, сообщил он.
Ранее генеральный директор «Запад-Транснефтепродукта» Владимир Леонов
По неофициальной информации, Минск увязывал решение по увеличению налоговой нагрузки с желанием компенсировать потери, обусловленные ежегодным удорожанием российской нефти для Беларуси и снижением ставок ввозных таможенных пошлин. Введение экологического сбора и увеличение налога на прибыль принято «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары»,
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Руководителей предприятия проверяют на предмет возможного уклонения от уплаты налогов, и это сопровождается психологическим давлением со стороны...
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