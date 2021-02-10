Павлу Латушко - 48. Он рассказал о семье, кем будет в «новой Беларуси» и почему улица не победила

Источник материала: Tut.by

Экс-директору Купаловского театра, кадровому дипломату, а сейчас одному из лидеров оппозиции Павлу Латушко сегодня исполнилось 48 лет. Накануне своего дня рождения руководитель Народного антикризисного управления дал два интервью — Татьяне Бородкиной и Степану Путило, в которых рассказал о зарплате в конверте для министров, переезде семьи в Варшаву и о том, на каком посту видит себя в «новой Беларуси».

Приводим самые интересные цитаты Павла Латушко из обоих интервью.





Павел Латушко родился в 1973 году в Минске. С 1995 года работал на различных постах в Министерстве иностранных дел. Был послом Беларуси в Польше, Франции, Испании и Португалии. С 2009 по 2012 год занимал пост министра культуры. В 2019 году стал директором Национального академического театра имени Янки Купалы. После президентских выборов 13 августа 2020 года коллектив Купаловского театра потребовал остановить насилие над мирными гражданами и выступил за пересчет голосов с участием независимых наблюдателей. Театр заявил, что не будет показывать спектакли и готов к забастовке. Павел Латушко открыто поддержал протестующих, придя на площадь Независимости к участникам мирной акции . Он заявил , что глава МВД, его зам и другие лица, ответственные за жесткое обращение с задержанными, должны уйти в отставку. 17 августа Павла Латушко уволили с поста директора театра.

О предложении, чтобы не участвовал в протестах

Латушко рассказал, что после выборов ему поступило предложение стать послом «в тихой спокойной стране», от которого он отказался.

— Я кадровый дипломат, я занимался этой работой все последние годы, практически всю сознательную жизнь, но ни на минуту, ни на секунду я не жалею о том выборе, который я сделал, потому что это был выбор между добром и злом. Ни секунды я не жалею.

О реакции друзей на «поход против системы»

— Реакция была разная: кто-то старался помочь, оказывал какое-то содействие, кто-то практически прекратил коммуникацию, общение, и, к сожалению, есть люди, которые были близкими друзьями и не общаются со мной до сегодняшнего дня. Я могу об этом сожалеть, но это их выбор.

Об отношениях с купаловцами после отъезда в Варшаву

— К сожалению, так сложилось, что я не могу сейчас с ними общаться, мы готовили большой тур по Европе, мы планировали реализовать это еще до конца 2020 года. К сожалению, проблемы, связанные с пандемией, ограничения, связанные с проведением культурно-массовых мероприятий, не позволили нам это сделать, поэтому я очень надеюсь, что эти планы сбудутся и мы сможем их реализовать после завершения пандемических проблем.

О зарплатах в конвертах для чиновников





— По уровню средней зарплаты в стране чиновники занимают достаточно хорошую позицию. А если возьмем, например, чиновников высокого уровня, как министры, депутаты парламента, высшие должностные лица, каждый из них получает по секретной ведомости наличные деньги в конвертах. Так что, уважаемый Александр Григорьевич, у меня вопрос к вам: вы говорите, что необходимо ликвидировать конвертную зарплату в стране, так, может быть, вы прекратите выплачивать в конвертах зарплату министрам? Ни много ни мало 600 евро ежемесячно получают чиновники. Каждый из них может получать больше. Премьер может получать и тысячи, глава парламента может получать тысячи, министр получает 600. Самое интересное, что зарплата дополнительная в конверте выплачивается не в белорусских рублях, а именно в евро. Да, я признаюсь, что я также получал эту заработную плату, да, я соглашался с этой ситуацией, но сегодня необходимо вскрывать все гнойники, которые существуют и порождены этой системой. С этих заработных плат придется всем, в том числе и мне, заплатить подоходный налог.

О том, почему улица не победила в августе

— Реальную революцию никто не готовил, это был массовый всплеск народного противостояния злу, противостояния фальсификациям. Люди вышли, в большинстве своем не организованно, на улицы, не соглашаясь с тем, какое насилие осуществляется в отношении простых белорусов. Отсутствие организационной структуры не позволило в тот момент использовать потенциал массового выхода людей на улицы.





Я часто тоже возвращаюсь мыслями к этому. Я вышел тогда 14 августа перед Купаловским театром, это для меня было новое поле, новая сфера, я не знал, как себя вести. На одном из митингов колонна поворачивала направо, а я думал, что лучше было бы повернуть налево. Почему налево? У меня тогда были аргументы, я думал, какие государственные учреждения или объекты там слева. Но никто на тот момент не понимал, что сегодня от тебя зависит, ты должен встать впереди колонны и показать, что идем налево. Я думал тогда, что кто-то этим управляет, а реально никто этим не управлял. Наверное, это главная причина.

О должности в «новой Беларуси»

— Когда-то, в те дни, моему товарищу, который теперь входит в команду НАУ, я говорил, что мечтаю быть депутатом в свободной, демократической, свободной Беларуси. Это была моя мечта. Конечно, сегодня мы ставим цель самую главную, и говорить о каких-то перспективах без нее было бы некорректно, это было бы криводушием. Мы ставим главную цель: чтобы мы смогли победить это зло, чтобы открылся новый этап развития нашего государства. И если на тот момент будет запрос у общества, что я буду необходим, конечно, я буду отвечать этому запросу.

На вопрос, если в «новой Беларуси» он окажется не у дел, Павел Латушко заявил, что «синими пальцами» ни за что держаться не будет.

— Я очень хочу домик у леса на опушке. Может быть, я буду писать мемуары, может быть, есть уже о чем написать.

О семье

Латушко рассказал, что с ним в Варшаве живет мама, дочь Яна тоже живет в Польше, но отдельно от отца.

— Ей тяжело, она постоянно спрашивает, когда мы вернемся в Беларусь. Она смотрит практически все новости, очень переживает из-за несправедливости, которая творится в стране. И ей, конечно, сорваться в один вечер, а мне порекомендовали увезти свою семью, Яна (дочь Павла Латушко. — Прим. TUT.BY) как раз была на дне рождения у моей мамы, своей бабушки, и они вместе собрались и уехали. Я остался тогда один в Беларуси, но для меня было очень важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности и оказались за пределами Беларуси. Мама постоянно рассказывает историю, как она пересекала границу. Она была настолько эмоционально возбуждена, настолько переживала этот момент и помнит, что везла груши со своей дачи, и когда таможенники изымали товары, которые нельзя перемещать через границу, она очень боялась, что они заберут эти груши, и она их спрятала и сказала, что груши из своего сада никому не отдаст. Груши мама привезла в Польшу.

Так сложилось в нашей семье, что мама всегда была союзником: она была союзником моего отца, который выходил еще в конце 80-х под бело-красно-белым флагом на митинги, акции в Куропаты, когда мы все мечтали, что Беларусь возродится как независимое государство. И на первые митинги, связанные с декларацией о государственном суверенитете, она выходила с отцом. Она всегда была союзником отца, сегодня она мой союзник, это очень важно.