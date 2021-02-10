Виноград на 23%: узнали, что больше всего подорожало в январе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев - Sputnik. В Беларуси за январь больше всего подорожали виноград и свекла, данные приводит Национальный статистический комитет.

Так, виноград подскочил в цене более чем на 23,08%, свекла - на 13,01%.

По данным Белстата, также выросли цены на бананы - 11,57%, морковь - на 10,91%, репчатый лук - на 10,4%.

При этом на некоторые продукты цены все же снизились: помидоры на 8,4%, цитрусовые подешевели на 5,15%. В целом, овощи стали дороже на 0,33%, фрукты - на 4,4%.

Сигареты подорожали на 5,42%, алкоголь - на 1,65%.

В январе текущего года на 1,31% выросли цены на непродовольственные товары. Медикаменты приросли в цене на 4,38%. Одежда подорожала на 0,19%, обувь - на 2,1%.

Кроме товаров, в стране за минувший месяц подросли в цене услуги на 0,28%. Из услуг наиболее заметно подорожали газ (на 14,71%), правовые услуги и госпошлины за административные процедуры (на 7,41%). А вот туристические услуги подешевели на 4,59%.

Как сообщали в Белстате, инфляция в стране за январь составила 1,1%.