Кто два дня будет заседать во Дворце Республики, что обсудят и какие меры безопасности приняты

Источник материала: Tut.by

Во Дворце Республики в Минске сегодня и завтра проходит шестое Всебелорусское народное собрание. Кто будет заседать во дворце, что будут обсуждать и какие меры безопасности приняты — в материале TUT.BY.





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Кто участвует

Участвовать в собрании будут почти 2400 делегатов плюс приглашенные гости. Согласно указу Лукашенко, от каждой области в собрании примут участие не более 310 человек, от Минска — не более 370 граждан.

По данным телеграм-канала Всебелорусского народного собрания, большинство делегатов — 63,6% — мужчины.

Среди тех, кто будет заседать во Дворце Республики, больше всего людей в возрасте от 41 до 50 лет — 35,9%, от 51 до 60 лет — 29,7%, от 31 до 40 лет — 17,3%, старше 60 лет — 10,8%, до 30 лет — 6,3%.

Помимо делегатов на собрании будут присутствовать и приглашенные гости, у которых не будет права голоса, то есть голосовать за решения ВНС они не смогут. Среди гостей не будет представителей оппозиционных партий Беларуси, которые отказались участвовать в собрании, зато будут, например, российские коммунисты в лице главы лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Посмотреть собрание можно будет в прямом эфире — показывать трансляцию собрания будет телеканал «Беларусь 1», начало в 11.00.

Как будут развлекаться и где жить

Как мы уже писали , участников из регионов планируют расселить в гостиницах «Беларусь», «Юбилейная», «Минск», «Виктория&СПА», а также, вероятно, в «Планете». Некоторых — заселить в общежитие Минского государственного колледжа искусств в агрогородке Прилуки в Минском районе.

Завтракать участники ВНС будут в гостиницах (кроме минчан, разумеется). На самом собрании предусмотрены кофе-паузы и «поздний обед», переходящий в ужин, где делегатов и гостей собрания будут кормить «кашей с чем-то мясным».

Вечером в первый день съезда участников ВНС отвезут на концерт во Дворец спорта. Выступать на нем будут в том числе артисты из Могилева.





Для участников собрания предусмотрены и подарки: портфель с изображением государственного флага, органайзер, сувенирный блокнот, две металлические ручки в коробочке с креплением, комплект медицинских масок и антисептик, а также брошюра с основными положениями проекта программы социально-экономического развития страны на нынешнюю пятилетку.

Что будут обсуждать

Будет ли обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, например, план выхода страны из политического и экономического кризиса, вопрос прекращения насилия над мирными демонстрантами, вопросы пыток на Окрестина и растущее почти каждый день количество политзаключенных в стране — неизвестно, но, скорее всего, нет.

Основные задачи Всебелорусского народного собрания официально звучат так:

— оценка действий власти за прошедшие пять лет;

— определение основных направлений и параметров развития государства на предстоящую пятилетку, обсуждение программы социально-экономического развития страны на 2021−2025 годы;

— выработка плана экономического и социального развития страны.





На протяжении двух месяцев после того, как было объявлено, что ВНС пройдет 11−12 февраля, появлялась различная информация о том, что на собрании может быть принято решение о придании ВНС статуса конституционного органа или что делегаты прямо на съезде дадут Лукашенко добро на проведение референдума по Конституции.

О первом Александр Лукашенко говорил еще в начале декабря.

— Я так думаю: Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития, — сказал Александр Лукашенко и добавил, что ВНС передадут часть полномочий президента, которые сократят после принятия новой Конституции.

А вот версию заручиться согласием делегатов для изменения Конституции Лукашенко полностью отрицал.

— Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом, — заявлял Лукашенко.

В госСМИ будущие делегаты обозначали, что перед ВНС активно проводились круглые столы, где обсуждалось, какие вопросы необходимо поднять на собрании.

— Это и то, что касается сельского хозяйства и дальнейшего устройства нашего государства, и вопросы идеологии, — заявлял «Беларусь 1» зампредседателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько.

— Мы собрали много предложений и выделили 67 наиболее важных. Основная их часть касается дальнейшего социально-экономического развития страны. Это укрепление традиционных семейных ценностей, активное участие женщин в жизни страны, развитие женского предпринимательства, — говорила председатель Белорусского союза женщин, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Какие меры безопасности приняты

Накануне шестого Всебелорусского народного собрания МВД заявило , что органы внутренних дел предпринимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности, что связано в том числе с прибытием в столицу большого количества людей.





— Основная задача сотрудников милиции в эти дни — предупредить правонарушения, разъяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия. Правопорядок будет обеспечен: любые противоправные действия — пресечены, а каждому из них — дана правовая оценка. Просим уважать друг друга и помнить, что порядок зависит в первую очередь от нас самих, — заявили в МВД.

А послы придут?

В Евросоюзе и США высказали свое отношение к Всебелорусскому народному собранию.

В ЕС заявили, что не считают ВНС легитимным органом, и призвали официальный Минск начать настоящий диалог для урегулирования ситуации в Беларуси.

Поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан также заявила, что ВНС не претендует на легитимность, так как сознательно не привлекает к участию в нем более широкие слои общества, протестное движение и его лидеров, в том числе Светлану Тихановскую и Координационный совет.

Согласно закону, на республиканское собрание могут приглашаться сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений в Беларуси. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что делегация ЕС не собирается посещать собрание.

Как стало известно TUT.BY, представителей дипмиссий других стран ЕС на собрании тоже не будет.