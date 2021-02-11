“Рассрочка для продавца невыгодна”. Эксперт о том, почему лучше кредит под 21%, чем надежда на соглашение сторон

Источник материала: realt.by

“Можно ли купить квартиру на «вторичке» с рассрочкой в 3-4 года?”,“Реально ли продать долю в квартире, в которой не погашен кредит?”, “Как продать жилищные облигации?” – ответы на эти вопросы – в новом выпуске рубрики “Вопрос-Ответ” на Realt.by.

Еще летом большинство банков приостановили выдачу кредитов на жилье, что сильно пошатнуло покупательскую способность белорусов. В ход пошли альтернативные варианты. Один из них — рассрочка от продавца. Читатель Realt.byпод ником o.palanich интересуется, насколько эта схема реальна в жизни: “Планирую приобретение однокомнатной квартиры в Первомайском районе Минска стоимостью до 45-55 тыс.у.е., в наличии имеется порядка половины указанной суммы. Подскажите, пожалуйста, высока ли вероятность в настоящее время заключить договор с продавцом о приобретении квартиры в рассрочку, с оплатой в течение 3-4 лет? Или таких сделок практически не регистрируется? На какой максимальный срок рассрочки, как правило, готов согласиться продавец недвижимости такого ценового диапазона?”

Отвечает директор ООО "Уласны дах" Людмила Лепарская :

— Рассрочка для продавца невыгодна. Оформить такую сделку законодательно возможно, однако в практике такие сделки крайне редки. В моей практике вообще не встречались. Рекомендую воспользоваться кредитом на недостающую сумму. АСБ «Беларусбанк» предоставляет кредит под 21% в белорусских рублях. Учитывая, что долг в белорусских рублях — этот продукт будет выгоднее вам, чем рассрочка, привязанная к валюте.

Продажа доли в квартире

«Реально ли продать долю в квартире, в которой не погашен кредит?» – такой вопрос экспертам Realt.byзадала читательница под ником orlova_music. Женщина пояснила, что вынуждена жить с ребенком на съемной квартире, поскольку бывший муж отказывается от сделки. При этом в собственности у бывших супругов есть «двушка» в Фаниполе – доли разделены, кредит числится на бывшем муже: «Ни гасить кредит, ни съезжать он не хочет. Предлагает копейки, а такие квартиры сейчас стоят $ 55 тысяч. Буду благодарна за любую информацию».

Отвечает директор ООО "Уласны дах" Людмила Лепарская :

— Вы не пишете, какой кредит вы брали для покупки квартиры. Почитайте внимательно договор. Для продажи доли квартиры вам необходим отказ от преимущественной покупки доли, иначе говоря, вы в установленном законодательством форме обязаны уведомить супруга. Боюсь, что без его согласия решить вопрос не получится. Попытайтесь договориться.

Среди прочих, есть вопрос и о покупке частного дома. Так, пользователь под ником lobatyi81 планирует приобрести участок в деревне, но есть нюанс – на площадке стоит дом, который собственник планирует снести: «У меня домик в деревне в 150 км от Минска. Рядом стоит дом соседей, они в нем не живут, но хотят продать. Могу ли я купить участок, с домиком под снос? Дом старый. Что для этого нужно?»

Отвечает менеджер по загородной недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Лариса Самусенкова :

— Да, вы можете купить участок с домом под снос.

Традиционно были вопросы и по аренде, один из них – о сдаче жилья квартирантам с животными. Ксения интересуется: «Хотим сдать квартиру по договору. Жильцы въезжают с двумя собаками. Можно ли как-то зарегистрировать животных, чтобы не было проблем с соседями? И увеличит ли это стоимость договора?»

Отвечает менеджер по загородной недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Лариса Самусенкова :

— В первую очередь животное обязательно нужно зарегистрировать. Сделать это можно в ЖЭУ либо в товариществе собственников (для сельской местности - в сельском исполкоме) по месту жительства, написав заявление. Кроме заявления, нужно будет также предъявить документ, удостоверяющий личность (подп. 17.7 п. 17 Перечня административных процедур по заявлениям граждан). Процедура эта бесплатная и совершается в день подачи заявления. В результате вы получите бессрочно действующие удостоверение и жетон на своего питомца. Жетон должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного (п. 12 Правил содержания домашних животных). В настоящее время законодательство обязывает вносить определенные платежи только владельцев собак (гл. 29 НК, подп. 4.6 п. 4 Правил содержания домашних животных). Налог на собак нужно платить ежеквартально с момента достижения ими возраста трех месяцев (п. 1 ст. 309, ст. 311 НК). Уплате за каждый квартал подлежит сумма в размере (п. 1 ст. 310 НК): 1,5 БВ за собаку потенциально опасной породы;

0,3 БВ во всех остальных случаях. Сумма налога включается в квартплату (ч. 1 п. 2 ст. 312 НК). Это значит, что не нужно специально куда-то идти и уплачивать данный налог. Он включается в "жировку" в соответствующий месяц.

Читательница Realt.byМария планирует продать жилищные облигации до момента сдачи дома другому физлицу. Вопрос: «Как это осуществить?»

Отвечает директор ООО "Уласны дах" Людмила Лепарская :

– Согласно законодательства жилищные облигации подлежат продаже без привязки к сдаче дома. Наоборот, когда будет сдан дом, вы сдаёте жилищные облигации, взамен получаете заветные квадратные метры. За более подробной информацией обратитесь в банк, где хранятся ваши ценные бумаги. Для продажи квартиры - к риэлтерам.

Перезаключения договора долевого строительства

Несколько иначе обстоят дела с договором долевого строительства. По этой теме нашим экспертам поступил такой вопрос: «Могу ли я перезаключить договор долевого строительства на близкого родственника (договор на мне)?».

Отвечает директор ООО "Уласны дах" Людмила Лепарская :

– Да, законодательство предусматривает перезаключение договора на близкого человека на стадии строительства, если дом уже сдан, то такой возможности нет.

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