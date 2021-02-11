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Посольство США в Беларуси назвало недопустимым поведение одного из госСМИ
11.02.2021 08:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство США в Беларуси выпустило
В дипмиссии подчеркнули, что в Беларуси, как и в других странах, американские дипломаты, как и их коллеги из других посольств, регулярно посещают местные судебные заседания, наблюдают за протестами и демонстрациями, а также встречаются с членами оппозиционных политических партий и правозащитниками.
— Белорусские дипломаты в США могут поступить так же; в конце концов, в Америке есть представительство политических партий, судебные процессы, акции протеста и правозащитники. Дипломатическое наблюдение за местными условиями и событиями является общепринятой практикой во всем мире, — говорится в заявлении. — Поведение одного из государственных СМИ Беларуси в отношении американского дипломата после его наблюдения за судебным процессом по уголовному делу в Минске против журналистов Белсата Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой 9 февраля является недопустимым. Посольство США в Минске готово ответить на запросы прессы по мере их возникновения.
О каком государственном СМИ идет речь, не уточняется.
В американской дипмиссии напомнили, что журналистов Белсата обвинили в «организации мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок», обвинения, которые США, страны-партнеры и правозащитные организации во всем мире назвали возмутительными"
9 февраля в Минске
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Посольство США в Беларуси выпустило специальное заявление по поводу поведения одного из государственных белорусских СМИ в отношении американского дипломата. О...
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