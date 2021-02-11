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В Беларуси появится научно-производственный биотехнологический кластер
11.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев ― Sputnik. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация будет выпускать почти 1 миллион тонн комбикормов, отметил в эксклюзивном интервью Sputnik заместитель премьер-министра Александр Субботин.
В Беларуси серьезное внимание уделяется совершенствованию животноводства и биотехнологий соответственно, поэтому одним из этапов этого развития стало создание Белорусской национальной биотехнологической корпорации, которая находится в Пуховичском районе.
© Sputnik / Виктор Толочко
"БНБК будет выпускать почти 1 миллион тонн комбикормов", - рассказал вице-премьер. - Это высокотехнологичное производство, где будут более глубоко перерабатывать зерно и кукурузу. Там будут выпускать отечественные ферменты, витамины – это именно те вещи, которые мы завозим из-за рубежа. Продукция из нашего сырья будет дешевле. Это поможет нам очень сильно прибавить и в молоке, и в мясе, и в яйце".
По его словам, все заводы биотехнологической корпорации должна была поэтапно сдавать в 2021-м, но они взяли на себя повышенные обязательства, чтобы часть производственных площадок уже в конце 2020-го были запущены. Этим планам немного помешала пандемия: где-то оборудование не успело дойти, где-то китайские технологи не доехали.
"При этом, несмотря на то, что строительством БНБК занимается китайская компания, закупается лучшее оборудование: мукомольное – в Швейцарии, для производства крахмала – во Франции. Там собрано все самое лучшее, что есть в мире в данной отрасли", - заверил вице-премьер.
Завод премиксов уже запустили, на подходе завод комбикормов – он уже производит первые партии продукции. Все это заработает до наступления лета. В финальной стадии находятся такие высокотехнологичные вещи, как заводы по производству ферментов. К середине этого года смогут получить большое количество продукции: не просто смолотое зерно, а сбалансированные корма.
"Особенностью БНБК также является то, что лаборатории и научно-исследовательские институты находятся на одной территории, где будут работать свои специалисты, а также приглашенные. Вся наука – и академическая, и университетская – будет там. В одном месте будет сформирован один научно-производственный биотехнологический кластер", - особо отметил Субботин.
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В середине текущего года начнется производство отечественных комбикормов для всех отраслей животноводства, которые будут дешевле иностранных аналогов.
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