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Цены вниз: чего ждать на рынке жилья Минска в этом году
11.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Итоги первого месяца 2021 года на рынке новостроек и вторичного жилья Минска и то, что будет с недвижимостью дальше, Sputnik обсудил вместе с экспертами.
Есть новостройки, есть кредиты
По состоянию на начало февраля 2021-го на первичном рынке жилья Минска предлагалось 119 домов-новостроек. И, несмотря на появляющиеся новости об ограничении строительства в пределах Минска, новые дома возводятся каждые полгода с завидной периодичностью, отмечает руководитель "Твоя столица. Новостройцентр" Наталья Жалова.
"Все это хорошо для покупателей, поскольку дает право выбора и усиливает конкуренцию между застройщиками, которые в борьбе за клиента модернизируют проекты домов, предоставляют акции, а в последние полгода еще и снижают цены", - констатирует специалист.
© Photo : Агентство недвижимости "Твоя столица"
Рынок новостроек в Минске
Однако, по словам Жаловой, покупателям стоит рассматривать реальный объем предложений на рынке: смотреть не количество новостроек, а количество доступных в них квартир. Зачастую в домах остаются свободными несколько квартир из возможных 250. Практически не осталось новостроек класса "эконом" - панельных либо каркасно-блочных домов с десятью малометражными квартирами (до 50 "квадратов") на площадке этажа.
По мнению эксперта, исчезновение "панелек" с рынка вполне закономерно, поскольку такие дома уже не отвечают запросам современных покупателей: мало просто возвести дом, он должен быть привлекательным как внешне, так и конструктивно.
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Она замечает, что на "первичке" в Минске по-прежнему остаются доступными кредиты, а с недавнего времени вернулось одно предложение по лизингу. При этом ставки вполне демократичные: кредитование от 4,99% на первый год и до 13,33% на оставшийся период, лизинг - 15,75%. Есть, правда, одно "но": кредиты доступны не по всем 119 новостройкам, а только по 75. В лизинг же можно купить готовую квартиру в введенном в эксплуатацию доме.
"Суть от этого не меняется: у покупателей, которым не хватает всей суммы на квартиру, вариант только с кредитом или лизингом. Главное - успеть, пока он доступен. В текущей экономической ситуации никто не знает, сколько еще они будут активны", - поясняет руководитель "Твоя столица. Новостройцентр".
Подождать или все же рискнуть?
Несмотря на наличие кредитов, цены на жилье в Минске в прошлом году здорово просели. Покупателей, однако, меньше не стало: они решили подождать из-за наблюдающейся в стране нестабильности, объясняет Наталья Жалова.
© Sputnik / Александр Кряжев
Покупателей жилья меньше не стало, они решили подождать из-за наблюдающейся в стране нестабильности, уверены эскперты
"У многих уменьшились доходы, и планы на будущее пришлось пересматривать. Те, кто могут взять кредит, сейчас всерьез задумываются: а смогут ли они его выплатить с учетом возможного падения своих доходов?" - замечает специалист.
Кроме того, отмечает Жалова, покупатели вновь начали волноваться по поводу долгостроев. Здесь, однако, палка о двух концах: покупка новостроек интересна людям в основном на ранней стадии строительства за счет низких цен, в то время как готовые квартиры стоят дорого. Клиентам остается либо рисковать и покупать дешевле, либо искать кругленькую сумму на готовое жилье.
По словам специалиста, сегодня среди реальных белорусских покупателей новостроек можно условно выделить одну большую группу - это те, кто продает или уже продал имеющуюся квартиру на вторичном рынке, а средства для доплаты взял в банке в кредит.
Почем квартиры в Минске?
Нынешний покупательский спрос ориентирован на минимизацию стоимости покупки квартиры. Немудрено, что в первую очередь в Минске раскупаются малометражки, в том числе "евродвушки" и "евротрешки" с объединенной гостиной и кухней.
Не задерживаются в продаже квартиры на первом и последнем этажах - за счет наличия встроенного "погреба" на первом и красивых видов на последнем уровнях. За исключением, однако, просторных и дорогих пентхаусов.
© Photo : Агентство недвижимости "Твоя столица"
Цены на новостройки Минска
В целом же цены на эконом- и стандарт-классы по сравнению с декабрем 2020-го упали на 4%. Эксперты подчеркивают: при сохранении текущей экономико-политической ситуации в стране в ближайшие месяцы цены будут только падать. В частности, если подрастет курс доллара, а также ухудшаться или отменяться условия кредитования новостроек.
Ситуация на "вторичке"
Обстановка на вторичном рынке жилья в Минске по-прежнему остается непростой. На данный момент на продажу выставлено более 9 тысяч квартир, а по итогам января ожидается порядка 700 сделок.
"Для того чтобы предложение поддерживалось в балансе со спросом, соотношение должно примерно следующим: 1,1 тысяча заключенных сделок в месяц при около 7 тысячах предлагающихся на продажу квартир", - отмечает заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Твоя столица" Андрей Чернышев.
© Sputnik / Нина Зотина
Он говорит, что в последнем квартале 2020-го ежемесячно в среднем заключалось по 680 сделок. То есть сейчас наблюдается конкретный перевес в сторону профицита и говорить о какой-то возможной приостановке снижения цен и, особенно, об их росте нельзя по крайне мере до конца первого полугодия. По словам Чернышева, должно произойти что-то сверхъестественное, чтобы рынок сбалансировался и падение цен остановилось так быстро.
Эксперт предполагает, что февраль будет немного активнее января, но не рекордным - примерно +100 сделок. А цены, по его мнению, на "вторичке" будут снижаться и дальше за счет большого количества предлагаемых квартир и массового строительства нового жилья.
Кредит Беларусбанка
В начале февраля Беларусбанк анонсировал новую ипотечную программу для покупки жилья на "вторичке". Отсюда резонный вопрос: увеличится ли спрос, станет ли больше предложений по недвижимости?
© Sputnik / Виктор Толочко
Он уверен, что высокие ставки и требования к доходу кредитополучателей серьезно ограничивают доступ к кредитам многим клиентам, а значит, покупательская активность на вторичном рынке Минска по-прежнему останется слабой.
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Стоимость на столичную недвижимость стремительно падает, "панелек" становится меньше, а жилья на "вторичке" - больше.
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