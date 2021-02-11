Цены вниз: чего ждать на рынке жилья Минска в этом году

Источник материала: Sputnik Беларусь

Итоги первого месяца 2021 года на рынке новостроек и вторичного жилья Минска и то, что будет с недвижимостью дальше, Sputnik обсудил вместе с экспертами.

Есть новостройки, есть кредиты

По состоянию на начало февраля 2021-го на первичном рынке жилья Минска предлагалось 119 домов-новостроек. И, несмотря на появляющиеся новости об ограничении строительства в пределах Минска, новые дома возводятся каждые полгода с завидной периодичностью, отмечает руководитель "Твоя столица. Новостройцентр" Наталья Жалова.

"Все это хорошо для покупателей, поскольку дает право выбора и усиливает конкуренцию между застройщиками, которые в борьбе за клиента модернизируют проекты домов, предоставляют акции, а в последние полгода еще и снижают цены", - констатирует специалист.

© Photo : Агентство недвижимости "Твоя столица" Рынок новостроек в Минске

Однако, по словам Жаловой, покупателям стоит рассматривать реальный объем предложений на рынке: смотреть не количество новостроек, а количество доступных в них квартир. Зачастую в домах остаются свободными несколько квартир из возможных 250. Практически не осталось новостроек класса "эконом" - панельных либо каркасно-блочных домов с десятью малометражными квартирами (до 50 "квадратов") на площадке этажа.

По мнению эксперта, исчезновение "панелек" с рынка вполне закономерно, поскольку такие дома уже не отвечают запросам современных покупателей: мало просто возвести дом, он должен быть привлекательным как внешне, так и конструктивно.

Она замечает, что на "первичке" в Минске по-прежнему остаются доступными кредиты, а с недавнего времени вернулось одно предложение по лизингу. При этом ставки вполне демократичные: кредитование от 4,99% на первый год и до 13,33% на оставшийся период, лизинг - 15,75%. Есть, правда, одно "но": кредиты доступны не по всем 119 новостройкам, а только по 75. В лизинг же можно купить готовую квартиру в введенном в эксплуатацию доме.

"Суть от этого не меняется: у покупателей, которым не хватает всей суммы на квартиру, вариант только с кредитом или лизингом. Главное - успеть, пока он доступен. В текущей экономической ситуации никто не знает, сколько еще они будут активны", - поясняет руководитель "Твоя столица. Новостройцентр".

Подождать или все же рискнуть?

Несмотря на наличие кредитов, цены на жилье в Минске в прошлом году здорово просели. Покупателей, однако, меньше не стало: они решили подождать из-за наблюдающейся в стране нестабильности, объясняет Наталья Жалова.

© Sputnik / Александр Кряжев Покупателей жилья меньше не стало, они решили подождать из-за наблюдающейся в стране нестабильности, уверены эскперты

"У многих уменьшились доходы, и планы на будущее пришлось пересматривать. Те, кто могут взять кредит, сейчас всерьез задумываются: а смогут ли они его выплатить с учетом возможного падения своих доходов?" - замечает специалист.

Кроме того, отмечает Жалова, покупатели вновь начали волноваться по поводу долгостроев. Здесь, однако, палка о двух концах: покупка новостроек интересна людям в основном на ранней стадии строительства за счет низких цен, в то время как готовые квартиры стоят дорого. Клиентам остается либо рисковать и покупать дешевле, либо искать кругленькую сумму на готовое жилье.

По словам специалиста, сегодня среди реальных белорусских покупателей новостроек можно условно выделить одну большую группу - это те, кто продает или уже продал имеющуюся квартиру на вторичном рынке, а средства для доплаты взял в банке в кредит.

Почем квартиры в Минске?

Нынешний покупательский спрос ориентирован на минимизацию стоимости покупки квартиры. Немудрено, что в первую очередь в Минске раскупаются малометражки, в том числе "евродвушки" и "евротрешки" с объединенной гостиной и кухней.

Не задерживаются в продаже квартиры на первом и последнем этажах - за счет наличия встроенного "погреба" на первом и красивых видов на последнем уровнях. За исключением, однако, просторных и дорогих пентхаусов.

© Photo : Агентство недвижимости "Твоя столица" Цены на новостройки Минска

В целом же цены на эконом- и стандарт-классы по сравнению с декабрем 2020-го упали на 4%. Эксперты подчеркивают: при сохранении текущей экономико-политической ситуации в стране в ближайшие месяцы цены будут только падать. В частности, если подрастет курс доллара, а также ухудшаться или отменяться условия кредитования новостроек.

Ситуация на "вторичке"

Обстановка на вторичном рынке жилья в Минске по-прежнему остается непростой. На данный момент на продажу выставлено более 9 тысяч квартир, а по итогам января ожидается порядка 700 сделок.

"Для того чтобы предложение поддерживалось в балансе со спросом, соотношение должно примерно следующим: 1,1 тысяча заключенных сделок в месяц при около 7 тысячах предлагающихся на продажу квартир", - отмечает заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Твоя столица" Андрей Чернышев.

Он говорит, что в последнем квартале 2020-го ежемесячно в среднем заключалось по 680 сделок. То есть сейчас наблюдается конкретный перевес в сторону профицита и говорить о какой-то возможной приостановке снижения цен и, особенно, об их росте нельзя по крайне мере до конца первого полугодия. По словам Чернышева, должно произойти что-то сверхъестественное, чтобы рынок сбалансировался и падение цен остановилось так быстро.

Эксперт предполагает, что февраль будет немного активнее января, но не рекордным - примерно +100 сделок. А цены, по его мнению, на "вторичке" будут снижаться и дальше за счет большого количества предлагаемых квартир и массового строительства нового жилья.

Кредит Беларусбанка

В начале февраля Беларусбанк анонсировал новую ипотечную программу для покупки жилья на "вторичке". Отсюда резонный вопрос: увеличится ли спрос, станет ли больше предложений по недвижимости?

"Кредит с такими условиями (21% годовых - Sputnik) вряд ли существенно всколыхнет активность на рынке, как например, это было в период с 2017 по 2020 годы. Ожидаем, что 2021-м доля покупателей квартир вторичного рынка с кредитами не будет превышать 6%, в то время как средний показатель за прошлый год был на уровне 22%, а за 2019-й – 27%", - констатирует Чернышев.

Он уверен, что высокие ставки и требования к доходу кредитополучателей серьезно ограничивают доступ к кредитам многим клиентам, а значит, покупательская активность на вторичном рынке Минска по-прежнему останется слабой.