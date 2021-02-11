Свои заводы недозагружены. В Беларуси вводят лицензирование импорта картонной упаковки

Источник материала: Tut.by

В ближайшие шесть месяцев в Беларуси будет действовать лицензирование на импортную бумажную и картонную упаковку. Так «Беллесбумпром» надеется увеличить продажи аналогичной продукции отечественного производства.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заводы столкнулись с недозагрузкой производственных мощностей

Совмин принял постановление о лицензировании импорта картонной и бумажной упаковки. Из документа следует, что с 21 февраля на протяжении шести месяцев для ввоза на таможенную территорию Беларуси отдельных видов картонной и бумажной упаковки необходимо будет получать разовые лицензии, выдаваемые МАРТ по согласованию с концерном «Беллесбумпром».

В «Беллесбумпроме» принятую меру обосновывают ростом импорта бумажной и картонной упаковки. Например, объем импорта ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона из Украины за последние 5 лет вырос в 1,7 раза, мешков и пакетов в 2,9 раза. Причем цены на ввозимую продукцию зачастую были ниже, чем за аналогичную упаковку просили отечественные производители. Это спровоцировало «снижение конкурентоспособности белорусских товаров и замещение их импортными аналогами», — сообщает пресс-служба концерна. В результате отечественные предприятия столкнулись с недозагрузкой производственных мощностей.

— Вместе с тем производственные мощности организаций концерна «Беллесбумпром» позволяют обеспечить потребности республики в картонной и бумажной упаковке и полностью заместить импорт аналогичной продукции из Украины (на сумму порядка 15,6 млн долларов), — сообщает концерн.

Власти ожидаемо хотят получить отдачу от многолетних инвестиций в эту отрасль. За последнее десятилетие в предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности вложили около 4 млрд долларов. Из них 800 млн в Светлогорский ЦКК, 400 млн в Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда».

В конце 2019 года «Беллесбумпроме» заявляли о хороших перспективах развития целлюлозно-бумажной отрасли, так как «спрос на бумагу и картон в мире растет, большие ставки на экологичную упаковку, и у предприятий есть все предпосылки это использовать».

В рамках политики ухода от полиэтиленовых пакетов отечественные производители бумажной и картонной упаковки получили хорошую возможность расширить рынок сбыта. В прошлом году в «Беллесбумпроме» заявляли о готовности увеличить производство картонной и бумажной упаковки настолько, чтобы на 30−50% заменить потребительские полиэтиленовые пакеты и на 15% пластиковые лотки для яиц.

В январе-ноябре 2020 году импорт бумажной и картонной тары составил 81,9 млн долларов, следует из данных Белстата. Импорт этой продукции рост с 2015 года, достигнув в 2019-м 95,6 млн долларов. Подпадающих под действие постановления наименования упаковки за 11 месяцев прошлого года было импортировано примерно на 48 млн долларов.

В октябре прошлого года на совещании по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Александр Лукашенко поручил наладить производство картона и упаковки, «чего бы это ни стоило».

В конце прошлого года Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» планировалось запустить производство упаковки из нового картона. «Мы умеем это делать, у нас есть в типографиях компетенции. До конца года мы это начнем делать уже здесь, на старых площадях», — заявлял Александр Лукашенко год назад во время посещения фабрики. Позже сообщалось , что первый картон в Добруше рассчитывают получить в марте 2021 года.

Платить за защиту рынка будут потребители

Политика протекционизма довольно популярна в странах с сильным лобби отечественных производителей. Используют такой подход нередко в тех случаях, когда у правительства нет возможности поддерживать компании, проигрывающие конкуренцию, отмечает старший экономист BEROC Лев Львовский.

— Наша страна — один из чемпионов в успешности таких лоббистских усилий. Тут можно вспомнить, например, что у нас нет Ikea. И теперь у нас будет либо более дорогой картон, либо картон худшего качества, чтобы поддержать [отечественных] производителей картона, — отмечает экономист.

Ограничительные меры вместо конкурентной борьбы, как правило, оказываются неэффективными с экономической точки зрения, подчеркивает эксперт BEROC. Проигрывает от таких решений конечный потребитель, потому что фабрики — основные покупатели бумажной и картонной упаковки — будут включать подорожавший для них товар в стоимость своей продукции.