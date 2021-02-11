ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«КоммерсантЪ»: Готовится встреча Лукашенко и Путина. Возможно, речь пойдет о новом кредите на 3 млрд долларов

11.02.2021 09:51 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщает «КоммерсантЪ», стороны могут коснуться темы нового российского кредита — на этот раз в размере 3 млрд долларов.


Фото: Reuters

О подготовке первой в этом году встречи президентов России и Беларуси «Коммерсанту» сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы сообщим даты своевременно. Но встреча готовится», — отметил Песков.

По данным источников издания, обсуждаемые даты переговоров — 22 и 25 февраля, а местом их проведения выбран город Сочи.

По информации «Коммерсанта», белорусская сторона хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС — речь идет о сумме, превышающей 3 млрд долларов (Россия выделила кредит Беларуси на строительство атомной станции в размере 10 млрд долларов, Минск израсходовал только 4,5 млрд долларов).

Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. При этом он отметил, что размер кредита «более 3 млрд долларов». По словам другого информированного источника, Минск может получить от 3 млрд до 3,5 млрд долларов. Причем вопрос, по его данным, принципиально уже решен. Не исключено, что окончательно договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным источников издания, обсуждаемые даты переговоров - 22 и 25 февраля, а местом их проведения выбран город Сочи.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава КГБ: Ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by