«КоммерсантЪ»: Готовится встреча Лукашенко и Путина. Возможно, речь пойдет о новом кредите на 3 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщает «КоммерсантЪ» , стороны могут коснуться темы нового российского кредита — на этот раз в размере 3 млрд долларов.



Фото: Reuters

О подготовке первой в этом году встречи президентов России и Беларуси «Коммерсанту» сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы сообщим даты своевременно. Но встреча готовится», — отметил Песков.

По данным источников издания, обсуждаемые даты переговоров — 22 и 25 февраля, а местом их проведения выбран город Сочи.

По информации «Коммерсанта», белорусская сторона хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС — речь идет о сумме, превышающей 3 млрд долларов (Россия выделила кредит Беларуси на строительство атомной станции в размере 10 млрд долларов, Минск израсходовал только 4,5 млрд долларов).

Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. При этом он отметил, что размер кредита «более 3 млрд долларов». По словам другого информированного источника, Минск может получить от 3 млрд до 3,5 млрд долларов. Причем вопрос, по его данным, принципиально уже решен. Не исключено, что окончательно договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.