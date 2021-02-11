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«КоммерсантЪ»: Готовится встреча Лукашенко и Путина. Возможно, речь пойдет о новом кредите на 3 млрд долларов
11.02.2021 09:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщает
О подготовке первой в этом году встречи президентов России и Беларуси «Коммерсанту» сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы сообщим даты своевременно. Но встреча готовится», — отметил Песков.
По данным источников издания, обсуждаемые даты переговоров — 22 и 25 февраля, а местом их проведения выбран город Сочи.
По информации «Коммерсанта», белорусская сторона хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС — речь идет о сумме, превышающей 3 млрд долларов (Россия выделила кредит Беларуси на строительство атомной станции в размере 10 млрд долларов, Минск израсходовал только 4,5 млрд долларов).
Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. При этом он отметил, что размер кредита «более 3 млрд долларов». По словам другого информированного источника, Минск может получить от 3 млрд до 3,5 млрд долларов. Причем вопрос, по его данным, принципиально уже решен. Не исключено, что окончательно договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.
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«КоммерсантЪ»: Готовится встреча Лукашенко и Путина. Возможно, речь пойдет о новом кредите на 3 млрд долларов
По данным источников издания, обсуждаемые даты переговоров - 22 и 25 февраля, а местом их проведения выбран город Сочи.
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