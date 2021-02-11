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Глава КГБ: Ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден

11.02.2021 09:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси ситуация стабилизировалась, пик протестов пройден. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава КГБ Иван Тертель.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет, — заявил председатель КГБ.

Тертель заверил, что «внешним силам» не удастся весной возобновить протесты.

(Дополняется.)

 
 
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Тертель заверил, что «внешним силам» не удастся весной возобновить протесты.
 
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