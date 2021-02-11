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Глава КГБ: Ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден
11.02.2021 09:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси ситуация стабилизировалась, пик протестов пройден. Об этом, как пишет
— Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет, — заявил председатель КГБ.
Тертель заверил, что «внешним силам» не удастся весной возобновить протесты.
(Дополняется.)
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Тертель заверил, что «внешним силам» не удастся весной возобновить протесты.
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