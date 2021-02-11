Глава КГБ: Ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден

Источник материала: Tut.by

В Беларуси ситуация стабилизировалась, пик протестов пройден. Об этом, как пишет ТАСС , заявил глава КГБ Иван Тертель.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет, — заявил председатель КГБ.

Тертель заверил, что «внешним силам» не удастся весной возобновить протесты.

(Дополняется.)