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Вдвоем без ограничений: тариф «Без Лимита» от А1 всего за 7,45 рубля для каждого
11.02.2021 10:07 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В сезон самых романтичных праздников года А1 объявляет о начале
Акция стартует 10 февраля и продлится по 10 марта 2021 года. В этот период нужно всего лишь подключить две SIM-карты на разные лицевые счета на тарифный план «Без Лимита» и получить бонусы для себя и своей второй половинки!
Вдвоем с «Без Лимита» от А1 – приятнее и выгоднее!
Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте
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В сезон самых романтичных праздников года А1 объявляет о начале специальной акции для двоих: при подключении на тарифный план «Без Лимита» вдвоем, абонентская п
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