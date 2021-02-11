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Вдвоем без ограничений: тариф «Без Лимита» от А1 всего за 7,45 рубля для каждого

11.02.2021 10:07 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В сезон самых романтичных праздников года А1 объявляет о начале специальной акции для двоих: при подключении на тарифный план «Без Лимита» вдвоем, абонентская плата по тарифу первые три месяца составит всего 7,45 рубля в месяц для каждого. Но и это еще не все: в дополнение к беспрецедентной цене каждый получит безлимитные звонки во все сети в течение 6 месяцев с момента подключения.

«Без Лимита» для двоих

Первая SIM-карта

Вторая SIM-карта

Мобильный интернет на полной скорости

безлимит

безлимит

Звонки во все сети:

 

 

с 1 по 6 месяц

безлимит

безлимит

с 7 месяца

500 мин

500 мин

Абонентская плата:

 

 

с 1 по 3 месяц

7,45 руб/мес

7,45 руб/мес

с 4 по 6 месяц

14,90 руб/мес

14,90 руб/мес

с 6 по 9 месяц

19,90 руб/мес

19,90 руб/мес

с 10 месяца

25,90 руб/мес

25,90 руб/мес

Акция стартует 10 февраля и продлится по 10 марта 2021 года. В этот период нужно всего лишь подключить две SIM-карты на разные лицевые счета на тарифный план «Без Лимита» и получить бонусы для себя и своей второй половинки!

Вдвоем с «Без Лимита» от А1 – приятнее и выгоднее!

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.

 
 
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В сезон самых романтичных праздников года А1 объявляет о начале специальной акции для двоих: при подключении на тарифный план «Без Лимита» вдвоем, абонентская п
 
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