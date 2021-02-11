Вдвоем без ограничений: тариф «Без Лимита» от А1 всего за 7,45 рубля для каждого

В сезон самых романтичных праздников года А1 объявляет о начале специальной акции для двоих: при подключении на тарифный план «Без Лимита» вдвоем, абонентская плата по тарифу первые три месяца составит всего 7,45 рубля в месяц для каждого. Но и это еще не все: в дополнение к беспрецедентной цене каждый получит безлимитные звонки во все сети в течение 6 месяцев с момента подключения.

«Без Лимита» для двоих Первая SIM-карта Вторая SIM-карта Мобильный интернет на полной скорости безлимит безлимит Звонки во все сети: с 1 по 6 месяц безлимит безлимит с 7 месяца 500 мин 500 мин Абонентская плата: с 1 по 3 месяц 7,45 руб/мес 7,45 руб/мес с 4 по 6 месяц 14,90 руб/мес 14,90 руб/мес с 6 по 9 месяц 19,90 руб/мес 19,90 руб/мес с 10 месяца 25,90 руб/мес 25,90 руб/мес

Акция стартует 10 февраля и продлится по 10 марта 2021 года. В этот период нужно всего лишь подключить две SIM-карты на разные лицевые счета на тарифный план «Без Лимита» и получить бонусы для себя и своей второй половинки!

Вдвоем с «Без Лимита» от А1 – приятнее и выгоднее!