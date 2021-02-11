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Предложение Брестского региона - внедрить в промышленность систему "умного производства"

11.02.2021 10:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Свои лучшие идеи презентуют на Всебелорусском народном собрании и делегаты из Брестской области. В регионе собрали более 700 предложений. Среди них - успешно опробированная в Бресте новая модель производства, которая в перспективе может вывести экономику страны на новый уровень эффективности. Мария Тройнич расскажет подробнее.

310 делегатов отправились от Брестской области на VI Всебелорусское народное собрание. Перед важным для всей страны событием в регионе проделали большую работу. Провели 136 диалоговых площадок и дискуссий, на которых собрали больше 700 идей и предложений. Лучшие из них представят сегодня во Дворце Республики.

Сегодня Брестская область занимает первое место по экспорту сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Свои товары регион поставляет более чем в сто стран. Повысить эту планку и модернизировать агропромышленную отрасль - одна из приоритетных задач на ближайшие пять лет.

Михаил Самолазов, председатель Комитета экономики Брестского облисполкома: "Удалось диверсифицировать экспортные поставки. Притом более чем на 6% мы приросли по поставкам в европейские страны. Но задача стоит еще более высокая - значительно прирасти экспортными поставками в страны дальнего зарубежья и обеспечить положительные тенденции именно в сбалансированном развитии Брестской области".

Для поставленных целей у региона уже есть решения. На форуме с докладами выступят ведущие эксперты. Одно из предложений - внедрить в промышленность систему "умного производства": соединить накопленный опыт и информационные технологии.

Подобная практика уже есть в медицине и сельском хозяйстве. По оценкам специалистов, такая модель поможет дать экономике Беларуси максимальный эффект.

 
Теги: Брест
 
 
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Свои лучшие идеи презентуют на Всебелорусском народном собрании и делегаты из Брестской области. В регионе собрали более 700 предложений. Среди них - успешно...
 
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