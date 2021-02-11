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Посольство США: Всебелорусское собрание не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране
11.02.2021 10:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всебелорусское народное собрание не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому оно не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране, считает
В заявлении посольства говорится, что 11 февраля «режим Лукашенко»
— Однако это Всебелорусское народное собрание не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому оно не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране. Правительство бросило лидеров белорусского протеста, активистов и просто несогласных в тюрьмы — часто по сфабрикованным обвинениям, — а других насильно вытолкнуло из страны. Политические заключенные, те кто, находится в изгнании, а также около 30 000 человек, прошедших через аресты с августа 2020 года, заслуживают права голоса в определении будущего своей страны путем подлинного, инклюзивного диалога и через свободные и честные выборы, — заявляют дипломаты.
В посольстве считают, что доклад в рамках Московского механизма ОБСЕ предоставляет понятную и конкретную дорожную карту для широкого участия в политическом процессе, а Соединенные Штаты призывают режим принять предложение Председательства ОБСЕ о содействии подлинному, инклюзивному национальному диалогу. Принятие и выполнение рекомендаций в рамках Московского механизма ОБСЕ могло бы позволить Беларуси встать на путь политического примирения, стабильности и демократического прогресса.
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Посольство США: Всебелорусское собрание не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране
Посольство США выступило с заявлением, в котором говорит, что политические заключенные, те кто, находится в изгнании, а также около 30 000 человек, прошедших через...
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