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БЕЛАЗ сообщил о крупном контракте в России после обвала продаж
11.02.2021 10:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«БелАЗ-холдинг» планирует поставить в ближайшие месяцы 29 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн для одной из крупнейших угольных компаний России «Кузбассразрезуголь». Об этом
Три самосвала уже были отгружены в конце января адрес Кедровского угольного разреза, одного из производственных филиалов «Кузбассразрезугля». «На февраль-апрель для предприятий одной из крупнейших угольных компаний России планируется поставка еще 26 единиц 220-тонных самосвалов», — говорится в сообщении.
Парк карьерных самосвалов «Кузбассразрезугля» более чем на 90% состоит из БЕЛАЗов грузоподъемностью от 45 до 360 тонн. Также на предприятиях угольной компании Кемеровской области работают машины Белорусского автозавода, обслуживающие горно-транспортные работы, и спецтехника (поливооросительные машины, тягачи-буксировщики, погрузчики, бульдозеры).
Пресс-служба БЕЛАЗа также
В 2019—2020 годах жодинский завод
Как следует из проспекта эмиссии облигаций БЕЛАЗа, выручка в 2021 году составит 1,067 млрд рублей, в 2022 — 1,22 млрд рублей, а в 2023 году — 1,488 млрд рублей.
Данные показатели значительно ниже, чем в прежние годы. В 2018 году белорусская госкомпания продала продукции более чем на 1 миллиард долларов.
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Парк карьерных самосвалов «Кузбассразрезугля» более чем на 90% состоит из БЕЛАЗов грузоподъемностью от 45 до 360 тонн.
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