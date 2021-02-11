БЕЛАЗ сообщил о крупном контракте в России после обвала продаж

Источник материала: Tut.by

«БелАЗ-холдинг» планирует поставить в ближайшие месяцы 29 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн для одной из крупнейших угольных компаний России «Кузбассразрезуголь». Об этом сообщает пресс-служба Белорусского автозавода.



Фото: belaz.by

Три самосвала уже были отгружены в конце января адрес Кедровского угольного разреза, одного из производственных филиалов «Кузбассразрезугля». «На февраль-апрель для предприятий одной из крупнейших угольных компаний России планируется поставка еще 26 единиц 220-тонных самосвалов», — говорится в сообщении.

Парк карьерных самосвалов «Кузбассразрезугля» более чем на 90% состоит из БЕЛАЗов грузоподъемностью от 45 до 360 тонн. Также на предприятиях угольной компании Кемеровской области работают машины Белорусского автозавода, обслуживающие горно-транспортные работы, и спецтехника (поливооросительные машины, тягачи-буксировщики, погрузчики, бульдозеры).

Пресс-служба БЕЛАЗа также сообщила о планах в 2021 году увеличить экспорт на 24,7% до 482 млн долларов. Такое задание доведено Минпромом. При этом ожидается рост объема отгрузки в Россию практически в два раза, а также в страны СНГ (Армению, Казахстан, Узбекистан, Украину). Поставки в ЕС планируется увеличить на 26,8%. Доля стран за пределами СНГ в структуре экспорта планируется на уровне 22%. Порядка 30 млн долларов составит отгрузка продукции на внутренний рынок Беларуси.

В 2019—2020 годах жодинский завод столкнулся с падением продаж , которые были вызваны снижением цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь на уголь. Наиболее востребована техника БЕЛАЗа была как раз в угольной промышленности — 46% от общего объема продаж. Плюс к этому произошло насыщение стратегического рынка сбыта БЕЛАЗа — России.

Как следует из проспекта эмиссии облигаций БЕЛАЗа, выручка в 2021 году составит 1,067 млрд рублей, в 2022 — 1,22 млрд рублей, а в 2023 году — 1,488 млрд рублей.

Данные показатели значительно ниже, чем в прежние годы. В 2018 году белорусская госкомпания продала продукции более чем на 1 миллиард долларов.