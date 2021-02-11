Кризис наступает? Dana Holdings изменила условия покупки квартиры в кредит: цены выросли на 6%, кредитные ставки с 4,99% до 10,99%

Построить квартиру в жилых комплексах Dana Holdings по-прежнему можно в кредит на 20 лет. Однако теперь льготная ставка на первый год едина – 10.99%, далее – 13,33%. Первоначальный взнос, по условиям программы, составляет 10% от стоимости объекта недвижимости. Из условий – поручители, по запросу банка – залог кредитуемого объекта недвижимости.

На этом плохие новости не заканчиваются. В условиях кредитования появилась строка – «Для клиентов, которые приобретают жилье с привлечением партнерского кредита «Белинвестбанка», цена единовременной продажи – плюс 6%». Это значит, что переплачиваете вы не только за кредит, но и за сам объект недвижимости. С $ 50 тыс. переплата составит – $ 3 тыс., со $ 100 тыс. – $ 6 тыс.