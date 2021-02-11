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Кризис наступает? Dana Holdings изменила условия покупки квартиры в кредит: цены выросли на 6%, кредитные ставки с 4,99% до 10,99%

11.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Летом 2020 года банки оглянулись по сторонам и один за другим свернули свои кредитные программы. Покупательская способность снизилась, а рынок трепыхался за счет рассрочек и партнерских программ. Одну из самых завидных «Белинвестбанк» предложил клиентам Dana Holdings – льготная ставка на первый год там варьировалась от 4.99% до 10,99% в зависимости от комплекса (дальше – стандартные 13,33%). Однако те времена прошли - кредитов от 4,99% больше нет. И это не все сюрпризы.

Кризис наступает? Dana Holdings изменила условия покупки квартиры в кредит: цены выросли на 6%, кредитные ставки с 4,99% до 10,99%

Построить квартиру в жилых комплексах Dana Holdings по-прежнему можно в кредит на 20 лет. Однако теперь льготная ставка на первый год едина – 10.99%, далее – 13,33%. Первоначальный взнос, по условиям программы, составляет 10% от стоимости объекта недвижимости. Из условий – поручители, по запросу банка – залог кредитуемого объекта недвижимости.

На этом плохие новости не заканчиваются. В условиях кредитования появилась строка – «Для клиентов, которые приобретают жилье с привлечением партнерского кредита «Белинвестбанка», цена единовременной продажи – плюс 6%». Это значит, что переплачиваете вы не только за кредит, но и за сам объект недвижимости.  С $ 50 тыс. переплата составит – $ 3 тыс., со $ 100 тыс. – $ 6 тыс.

Кризис наступает? Dana Holdings изменила условия покупки квартиры в кредит: цены выросли на 6%, кредитные ставки с 4,99% до 10,99%

 
 
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Летом 2020 года банки оглянулись по сторонам и один за другим свернули свои кредитные программы. Покупательская способность снизилась, а рынок трепыхался за счет...
 
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