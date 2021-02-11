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Как выглядит квартира в Минске, аренда которой стоит $1000 в месяц. Real'ный видео-обзор

11.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Можно арендовать квартиру в Минске самую простую, за $200-300 в месяц, и возможно, даже не очень переживать, если что-то будет испорчено. А можно выбрать яркий и очень необычный вариант жилья за $1000 в месяц, и приезжать домой каждый вечер, как на праздник. Именно в такую квартиру мы и сходили с Real'ным обзором. 

Как выглядит квартира в Минске, аренда которой стоит 00 в месяц. Real'ный видео-обзор
Как выглядит квартира в Минске, аренда которой стоит 00 в месяц. Real'ный видео-обзор

Содержание ролика:

0:00 — коротко, о чем будет ролик

0:36 — представление квартиры

1:06 — о жилом комплексе

1:59 — идем в подъезд

2:26 — тамбур двух квартир

2:53 — "синяя" квартира

4:48 — об аренде квартир в этом доме

6:06 — "золотая" ванная комната

6:31 — "зеленая" квартира

7:43 — спальня в "зеленой" квартире

8:27 — "золотой" туалет

8:51 — уже уезжаем

 
Теги: Минск
 
 
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Можно арендовать квартиру в Минске самую простую, за $200-300 в месяц, и возможно, даже не очень переживать, если что-то будет испорчено. А можно выбрать яркий и очень...
 
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