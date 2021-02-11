Как выглядит квартира в Минске, аренда которой стоит $1000 в месяц. Real'ный видео-обзор

Источник материала: realt.by

Можно арендовать квартиру в Минске самую простую, за $200-300 в месяц, и возможно, даже не очень переживать, если что-то будет испорчено. А можно выбрать яркий и очень необычный вариант жилья за $1000 в месяц , и приезжать домой каждый вечер, как на праздник. Именно в такую квартиру мы и сходили с Real'ным обзором.

Содержание ролика: 0:00 — коротко, о чем будет ролик 0:36 — представление квартиры 1:06 — о жилом комплексе 1:59 — идем в подъезд 2:26 — тамбур двух квартир 2:53 — "синяя" квартира 4:48 — об аренде квартир в этом доме 6:06 — "золотая" ванная комната 6:31 — "зеленая" квартира 7:43 — спальня в "зеленой" квартире 8:27 — "золотой" туалет 8:51 — уже уезжаем