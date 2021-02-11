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Как выглядит квартира в Минске, аренда которой стоит $1000 в месяц. Real'ный видео-обзор
11.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Можно
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Можно арендовать квартиру в Минске самую простую, за $200-300 в месяц, и возможно, даже не очень переживать, если что-то будет испорчено. А можно выбрать яркий и очень...
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