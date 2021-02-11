|
Доллар США, евро и российский рубль подешевели на старте торгов в четверг
11.02.2021 11:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Основные три валюты потеряли в цене в начале торгов, актуальные данные обнародовала Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:27, евро уменьшился в стоимости на 0,15%, доллар США - на 0,27%, российский рубль сдал позиции на 0,07%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в четверг 11 февраля:
1 евро – 3,13 белорусского рубля;
1 доллар США – 2,58 рубля;
100 российских рублей - 3,49 рубля.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению,
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская, российская и американская валюты немного просели в цене по отношению к белорусскому рублю.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)