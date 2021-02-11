БелАЗ поставит 29 самосвалов российским горнодобывающим предприятиям

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. В ближайшие месяцы будут поставлены 29 карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн горнодобывающим предприятиям АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь", информирует пресс-служба белорусского автозавода.

В конце января белорусское предприятие уже отгрузило три 220-тонника для Кедровского угольного разреза, который является одним из производственных филиалов АО "УК "Кузбассразрезуголь".

"На февраль-апрель для предприятий одной из крупнейших угольных компаний России планируется поставка еще 26 единиц 220-тонных "БЕЛАЗов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского предприятия отметили, что 220-тонный БЕЛАЗ-75306 – современная, надежная и производительная модель с низким уровнем эксплуатационных затрат.

БелАЗ сотрудничает с компанией "Кузбассразрезуголь" уже 50 лет. И все эти годы отмечены тесным и плодотворным партнерством, подчеркивают в компании.

"В ряду технологического транспорта (а это более 500 единиц), который эксплуатируется на добывающих разрезах компании, доминирующая роль принадлежит именно технике производства ОАО "БЕЛАЗ", – добавили в пресс-службе белорусского автозавода.

Также на предприятиях угольной компании Кемеровской области работают машины марки "БЕЛАЗ", обслуживающие горно-транспортные работы, и спецтехника. В том числе и поливооросительные машины, тягачи-буксировщики, погрузчики, бульдозеры.

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