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В Сети появилась резолюция ВНС: Статус собрания закрепить в законе, подготовить изменения в Конституцию

11.02.2021 13:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Телеграм-канале «Дабл Ять» появились фотографии резолюции, которая будет принята во второй день Всебелорусского народного собрания. Согласно проекту, делегатам ВНС предложат проголосовать за придание собранию законодательного статуса как «высшей формы народного представительства», а до конца года будут разработаны предложения по изменению Конституции.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В опубликованном документе предлагается «обеспечить участие широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признав Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса».

Кроме того, будет создана конституционная комиссия, в состав которой войдут представители госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.

— Данной комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению Конституции для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум, — говорится в резолюции.


Фото: Телеграм-канал «Дабл Ять»


Полномочия между госорганами предлагают перераспределить, в том числе между органами местного управления и самоуправления, и усилить роль политических партий в жизни страны.

Напомним, о придании ВНС законодательного статуса Александр Лукашенко говорил еще в начале декабря прошлого ода.

— Я так думаю: Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития, — сказал Александр Лукашенко и добавил, что ВНС передадут часть полномочий президента, которые сократят после принятия новой Конституции.

А вот версию заручиться согласием делегатов для изменения Конституции Лукашенко полностью отрицал.

— Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом, — заявлял Лукашенко.

 
 
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В Телеграм-канале «Дабл Ять» появились фотографии резолюции, которая будет принята во второй день Всебелорусского народного собрания. Согласно проекту, делегатам...
 
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