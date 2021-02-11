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В Сети появилась резолюция ВНС: Статус собрания закрепить в законе, подготовить изменения в Конституцию
11.02.2021 13:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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В опубликованном документе предлагается «обеспечить участие широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признав Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса».
Кроме того, будет создана конституционная комиссия, в состав которой войдут представители госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.
— Данной комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению Конституции для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум, — говорится в резолюции.
Полномочия между госорганами предлагают перераспределить, в том числе между органами местного управления и самоуправления, и усилить роль политических партий в жизни страны.
Напомним, о придании ВНС законодательного статуса Александр Лукашенко говорил еще в начале декабря прошлого ода.
— Я так думаю: Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития, — сказал Александр Лукашенко и добавил, что ВНС передадут часть полномочий президента, которые сократят после принятия новой Конституции.
А вот версию заручиться согласием делегатов для изменения Конституции Лукашенко полностью отрицал.
— Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом, — заявлял Лукашенко.
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В Сети появилась резолюция ВНС: Статус собрания закрепить в законе, подготовить изменения в Конституцию
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