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Белнефтехим: мы работаем в одних условиях с "Запад-Транснефтепродуктом"
11.02.2021 13:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев - Sputnik. Условия работы на рынке у нас едины со всеми, об этом сказал глава концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков в кулуарах
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее в эксклюзивном интервью гендиректор "Запад-Транснефтепродукт" Владимир Леонов
По словам главы концерна, белорусские и российские предприятия в данном случае работают в единых условиях.
"Налоги нужно платить, поэтому мы работаем в тех условиях, которые сложились", - констатировал Андрей Рыбаков.
Он отметил, что ему сложно комментировать, причины, которые привели к убыточной работе российской дочки "Транснефти", но, по его мнению, вряд ли речь идет только о налогах.
"Если прибыль отсутствует, как говорит "Запад-Транснефтепродукт", то увеличение ставки налога в принципе влиять не может", - предположил глава концерна.
Транснефть может лишиться трубы
В свою очередь первый вице-президент компании "Транснефть" Максим Гришанин считает, что белорусская дочка может стать банкротом из-за новых условий хозяйствования.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы давно ведем работу через Минэнерго и комиссию высокого уровня по отмене этого налога, потому что он является дискриминационным. И если экологический сбор существенно снижал прибыль нашего предприятия, то рост налога на прибыль делает его работу убыточной на фоне снижения прокачки", - цитирует топ-менеджера издание "Коммерсантъ".
По его словам, в российской компании не исключают вариант, когда белорусские власти потребуют признать "Запад-Транснефтепродукт" банкротом.
При этом текущая стоимость активов белорусской дочки составляет 6,7 миллиарда российских рублей.
По мнению Максима Гришанина, "позиция белорусской стороны заключается в том, что богатая "Транснефть" как-то своей компании поможет и решит сложившуюся проблему".
В завершение он подчеркнул, что российская компания будет препятствовать возможному банкротству и национализации компании "Запад-Транснефтепродукт", в том числе в судебном порядке.
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Российская дочка "Транснефти" констатировала, что новации в белорусском налоговом законодательстве привели к убыточной работе предприятия.
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