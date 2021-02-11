Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Условия работы на рынке у нас едины со всеми, об этом сказал глава концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков в кулуарах Всебелорусского народного собрания корреспонденту Sputnik.

Ранее в эксклюзивном интервью гендиректор "Запад-Транснефтепродукт" Владимир Леонов рассказал , что введенный экологический налог на транспортировку нефтепродуктов и увеличение ставки налога на прибыль сделали работу компании убыточной.

По словам главы концерна, белорусские и российские предприятия в данном случае работают в единых условиях.

"Налоги нужно платить, поэтому мы работаем в тех условиях, которые сложились", - констатировал Андрей Рыбаков.

Он отметил, что ему сложно комментировать, причины, которые привели к убыточной работе российской дочки "Транснефти", но, по его мнению, вряд ли речь идет только о налогах.

"Если прибыль отсутствует, как говорит "Запад-Транснефтепродукт", то увеличение ставки налога в принципе влиять не может", - предположил глава концерна.

Транснефть может лишиться трубы

В свою очередь первый вице-президент компании "Транснефть" Максим Гришанин считает, что белорусская дочка может стать банкротом из-за новых условий хозяйствования.

"Мы давно ведем работу через Минэнерго и комиссию высокого уровня по отмене этого налога, потому что он является дискриминационным. И если экологический сбор существенно снижал прибыль нашего предприятия, то рост налога на прибыль делает его работу убыточной на фоне снижения прокачки", - цитирует топ-менеджера издание "Коммерсантъ".

По его словам, в российской компании не исключают вариант, когда белорусские власти потребуют признать "Запад-Транснефтепродукт" банкротом.

При этом текущая стоимость активов белорусской дочки составляет 6,7 миллиарда российских рублей.

По мнению Максима Гришанина, "позиция белорусской стороны заключается в том, что богатая "Транснефть" как-то своей компании поможет и решит сложившуюся проблему".

В завершение он подчеркнул, что российская компания будет препятствовать возможному банкротству и национализации компании "Запад-Транснефтепродукт", в том числе в судебном порядке.

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