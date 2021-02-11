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Евро и доллар США упали в цене на торгах в четверг
11.02.2021 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Доллар США и евро подешевели на торгах в четверг, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Европейская валюта упала на 0,02%, доллар США просел на 0,14%, российский рубль набрался сил и немного подрос к концу торгов – 0,05%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в четверг 11 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте,
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Европейская и американская валюты подешевели на торгах в четверг, российский рубль, наоборот, незначительно укрепил свои позиции.
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