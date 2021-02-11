Лукашенко не допустит шарлатанства в экономике и будет развивать наследие Советского Союза

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании, что экономика Беларуси будет развиваться эволюционно.



Принтскрин: Беларусь 1

— Экономика не терпит революций и шарлатанства, — сказал Лукашенко. — Никаких шараханий быть не должно. Эволюционно надо развиваться. Почему мы не должны развивать те отрасли, где у нас есть компетенции.

В частности, Беларусь продолжит развивать сельское хозяйство и деревообработку, где есть местные ресурсы. Появятся два новых калийных комбината в Петрикове и под Любанью. «Почему не развивать эти производства? Зачем что-то мудрить? — задался вопросами Лукашенко и отметил, что Беларусь на этом не планируется останавливаться, и в качестве примера привел строительство БелАЭС. А на базе «Гродно Азота» планируется возвести новый комбинат за 1,2 млрд долларов.

Лукашенко сказал, что в ближайшей пятилетке будет активнее делаться ставка на импортозамещение. Он поставил задачу увеличить выпуск отечественных лекарств с 50% до 70−75% от общего объема потребления.

К крупным компаниям, например к МТЗ, «Гомсельмашу» или «БелавтоМАЗу», «подвяжут малые предприятия», которые будут производить для гигантов «шестеренки, гайки и болты». «Таким образом «Гомсельмаш» не будет бежать в Германию, чтобы там купить комплектующие», — сказал Лукашенко и особо подчеркнул, что «мы ничего не закрыли из того, что Беларуси досталось от Советского Союза». «Каких бы нам трудностей это ни стоило, мы их развиваем», — отметил он.