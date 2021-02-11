|
Лукашенко: В начале 2022 года проект новой Конституции вынесут на референдум
11.02.2021 15:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко заявил, что новый проект Конституции будет доработан в течение года. Об этом он заявил, выступая на Всенародном белорусском собрании.
— В течение этого года проект Конституции, уже третий по счету, будет готов, обсужден всенародно, а в начале следующего года — вынесен на референдум, — сообщил Лукашенко.
При этом он считает, что Беларусь должна оставаться президентской республикой даже после его ухода.
Перераспределение полномочий
Он отметил, что, судя по данным «масштабного социсследования», в обществе есть запрос на перераспределение полномочий от президента к правительству и парламенту. По его словам, этот процесс уже запущен, а вместе с полномочиями переходит и большая доля ответственности.
— Но тот, кто получит полномочия, будет не только принимать решения, но и отвечать за них.
Он пообещал, что после Всебелорусского народного собрания процесс пойдет более интенсивно.
В качестве примера он привел
— Я это к тому говорю, почему вы меня упрекаете, быстрее надо отвыкать.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В течение этого года проект Конституции, уже третий по счету, будет готов, обсужден всенародно, а в начале следующего года - вынесен на референдум», - сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)