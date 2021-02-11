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Лукашенко: В начале 2022 года проект новой Конституции вынесут на референдум

11.02.2021 15:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что новый проект Конституции будет доработан в течение года. Об этом он заявил, выступая на Всенародном белорусском собрании.


Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

— В течение этого года проект Конституции, уже третий по счету, будет готов, обсужден всенародно, а в начале следующего года — вынесен на референдум, — сообщил Лукашенко.

При этом он считает, что Беларусь должна оставаться президентской республикой даже после его ухода.

Перераспределение полномочий

Он отметил, что, судя по данным «масштабного социсследования», в обществе есть запрос на перераспределение полномочий от президента к правительству и парламенту. По его словам, этот процесс уже запущен, а вместе с полномочиями переходит и большая доля ответственности.

— Но тот, кто получит полномочия, будет не только принимать решения, но и отвечать за них.

Он пообещал, что после Всебелорусского народного собрания процесс пойдет более интенсивно.

В качестве примера он привел поднятие ставки налога на добавленную стоимость на ввоз некоторых товаров — лекарств и медицинских изделий. По его словам, он предупреждал разработчиков этой инициативы о том, что лекарства могут подорожать, а упрекают в подорожании его.

— Я это к тому говорю, почему вы меня упрекаете, быстрее надо отвыкать.

(Будет дополнено)

 
 
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«В течение этого года проект Конституции, уже третий по счету, будет готов, обсужден всенародно, а в начале следующего года - вынесен на референдум», - сообщил...
 
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