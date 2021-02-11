Лукашенко назвал два условия ухода из власти

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назвал условия своего ухода из власти.

— Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не «те», то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может, — сказал Лукашенко.

Поэтому Всебелорусское народное собрание должно иметь конституционные полномочия.

— Оно должно быть стабилизатором на переходный период. Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что проект новой конституции будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего — вынесен на всенародное обсуждение.

Он пообещал провести честные и открытые президентские выборы после того, как будут готовы все необходимые документы.

При этом Лукашенко убежден, что Беларусь должна оставаться президентской республикой.