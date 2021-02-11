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Лукашенко назвал два условия ухода из власти
11.02.2021 15:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко назвал условия своего ухода из власти.
— Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не «те», то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может, — сказал Лукашенко.
Поэтому Всебелорусское народное собрание должно иметь конституционные полномочия.
— Оно должно быть стабилизатором на переходный период. Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну, — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко сообщил, что проект новой конституции будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего — вынесен на всенародное обсуждение.
Он пообещал провести честные и открытые президентские выборы после того, как будут готовы все необходимые документы.
При этом Лукашенко убежден, что Беларусь должна оставаться президентской республикой.
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Главное условие - в стране мире, порядок, никаких протестных действий, а мнение можно высказывать - в рамках закона.
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