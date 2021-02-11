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Беларусь направила Латвии запрос на выдачу Валерия Цепкало

11.02.2021 17:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минск направил в Ригу запрос на выдачу экс-главы ПВТ Беларуси и участника предвыборной президентской кампании Валерия Цепкало. Об этом заявил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает РИА Новости.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Конечно же, все отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру, и мы ждем ответа как от польской стороны, так и от латвийской, — сказал Носкевич журналистам.

8 февраля стало известно, что Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Цепкало. В эфире белорусского ТВ заявили, что его обвиняют «по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере».

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что запрос на экстрадицию Цепкало должен быть отклонен. Глава ведомства рассматривает «запрос режима Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика как открытую попытку мести». В соответствии с латвийским законодательством решение принимается компетентными правоохранительными органами, учитывая все аспекты дела, заявил он.

Валерий Цепкало — экс-глава белорусского Парка высоких технологий. Он пытался стать кандидатом в президенты, но не был допущен на выборы. Покинул страну в июле 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что в отношении Цепкало завели уголовное дело, он был объявлен в межгосударственный розыск. В конце прошлого года Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию, они создают в Риге фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище.

Ранее Следственный комитет Беларуси через генпрокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича. В польской прокуратуре заявили, что получили запрос и рассматривают его.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск направил в Ригу запрос на выдачу экс-главы ПВТ Беларуси и участника предвыборной президентской кампании Валерия Цепкало.
 
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