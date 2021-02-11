Беларусь направила Латвии запрос на выдачу Валерия Цепкало

Источник материала: Tut.by

Минск направил в Ригу запрос на выдачу экс-главы ПВТ Беларуси и участника предвыборной президентской кампании Валерия Цепкало. Об этом заявил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает РИА Новости .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Конечно же, все отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру, и мы ждем ответа как от польской стороны, так и от латвийской, — сказал Носкевич журналистам.

8 февраля стало известно, что Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Цепкало. В эфире белорусского ТВ заявили, что его обвиняют «по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере».

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил , что запрос на экстрадицию Цепкало должен быть отклонен. Глава ведомства рассматривает «запрос режима Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика как открытую попытку мести». В соответствии с латвийским законодательством решение принимается компетентными правоохранительными органами, учитывая все аспекты дела, заявил он.

Валерий Цепкало — экс-глава белорусского Парка высоких технологий. Он пытался стать кандидатом в президенты, но не был допущен на выборы. Покинул страну в июле 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что в отношении Цепкало завели уголовное дело, он был объявлен в межгосударственный розыск. В конце прошлого года Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию, они создают в Риге фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище.

Ранее Следственный комитет Беларуси через генпрокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича. В польской прокуратуре заявили , что получили запрос и рассматривают его.