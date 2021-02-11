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Беларусь направила Латвии запрос на выдачу Валерия Цепкало
11.02.2021 17:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск направил в Ригу запрос на выдачу экс-главы ПВТ Беларуси и участника предвыборной президентской кампании Валерия Цепкало. Об этом заявил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает
— Конечно же, все отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру, и мы ждем ответа как от польской стороны, так и от латвийской, — сказал Носкевич журналистам.
8 февраля стало известно, что Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Цепкало. В эфире белорусского ТВ заявили, что его обвиняют «по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере».
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
Валерий Цепкало — экс-глава белорусского Парка высоких технологий. Он пытался стать кандидатом в президенты, но не был допущен на выборы. Покинул страну в июле 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что в отношении Цепкало
Ранее Следственный комитет Беларуси через генпрокурора
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Минск направил в Ригу запрос на выдачу экс-главы ПВТ Беларуси и участника предвыборной президентской кампании Валерия Цепкало.
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