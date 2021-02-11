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«Не жалея ни женщин, ни детей». Глава КГБ рассказал о готовящихся терактах
11.02.2021 17:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
КГБ располагает достоверной информацией о намерениях совершить теракты на территории страны, заявил сегодня председатель ведомства Иван Тертель.
Иван Тертель заявил, что пик протестной активности в Беларуси пройдет, но информация, поступающая из различных источников, в том числе зарубежных партнеров, свидетельствует о том, что «время расслабляться не пришло».
Он сообщил, что на территории иностранных государств при поддержке различных фондов и стоящих за ними кураторов «концентрируются беглецы, авантюристы, проходимцы и просто предатели». По его словам, «наиболее значимые подрывные центры действуют в Вильнюсе и Варшаве».
По информации Тертеля, отдельные из них, «загнанные в угол и отбросившие моральные принципы», переступают красную черту. Глава КГБ заявил, что группы Автуховича и Олиневича, которых обвиняют в подготовке терактов, были не единственными, планировавшими «акции прямого действия».
— Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны. Они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей.
Он обратился к этим людям и их куратором с предупреждением: «Будем действовать жестко».
— Напомню, что наши деды находили пособников, изменников, предателей родины даже через десятилетия, где бы они ни находились, — завершил он свое выступление.
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Он обратился к этим людям и их куратором с предупреждением: «будем действовать жестко».
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