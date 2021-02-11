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Глава СК рассказал о расследовании дела в отношении Координационного совета
11.02.2021 17:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело по факту создания Координационного совета находится на стадии расследования, заявил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает
— Оно еще находится в активной стадии расследования, потому что предмет расследования достаточно обширный, много следственных действий, поэтому там нам еще много работы. Плюс связанные с различного рода поручениями о назначении экспертиз, — сказал Носкевич.
По словам Носкевича, пока рано говорить о перспективах передачи дела в суд: «Когда подойдем к концу расследования, когда будет предъявлено обвинение, можно будет вести разговор о каких-то перспективах».
Напомним, 20 августа 2020 года генпрокурор Беларуси
21 декабря прошлого года Генпрокуратура Беларуси
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Уголовное дело по факту создания Координационного совета находится на стадии расследования, заявил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
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