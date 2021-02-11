Глава СК рассказал о расследовании дела в отношении Координационного совета

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело по факту создания Координационного совета находится на стадии расследования, заявил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает Sputnik .



Фото: пресс-служба Следственного комитета

— Оно еще находится в активной стадии расследования, потому что предмет расследования достаточно обширный, много следственных действий, поэтому там нам еще много работы. Плюс связанные с различного рода поручениями о назначении экспертиз, — сказал Носкевич.

По словам Носкевича, пока рано говорить о перспективах передачи дела в суд: «Когда подойдем к концу расследования, когда будет предъявлено обвинение, можно будет вести разговор о каких-то перспективах».

Напомним, 20 августа 2020 года генпрокурор Беларуси заявил , что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

В чем обвиняют членов Координационного совета

21 декабря прошлого года Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Для организации предварительного расследования уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.