Макей высказался про нейтралитет, сильную власть и «беглых вредителей за рубежом»

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на Всебелорусском народном собрании, анонсировал новую концепцию внешней политики Беларуси, поставил под сомнение актуальность нейтральности страны, раскритиковал «беглых вредителей за рубежом» и высказался за сильную власть.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Надо объективно признать: мы находимся на геополитическом разломе между Востоком и Западом. И как бы кто ни пытался отрицать, основная причина событий прошлого года лежит именно в геополитическом столкновении разнонаправленных интересов крупных политических игроков. Будем реалистами: наша географическая уязвимость никуда не исчезнет, — заявил Макей.

Что дальше и каков выход, продолжал он.

— На мой взгляд, закрепленное в Конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании не существует, — подчеркнул он, отметив необходимость учесть это при работе над поправками в Конституцию.

Но многовекторность внешней политики при этом надо сохранить.

— Но понятие многовекторности абсолютно не исключает преобладания какого-то вектора, — уверен он, подчеркивая важность определения приоритетов. — У нас эти приоритеты выстраданы жизнью. Россия всегда была, есть и будет нашим стратегическим партнером.

В страны ЕС и дальней дуги Беларусь сейчас поставляет 52% экспорта, но не все измеряется торговым сальдо, уверен министр.

Он высказал «крамольную мысль в порядке дискуссии», о том, что в современных реалиях целесообразно изменить формулу экспорта по принципу «треть — треть — треть», когда по трети поставок приходится на Россию с ЕАЭС, Евросоюз и страны дальней дуги. Макей считает более правильным сконцентрировать половину экспорта на первом векторе, рынках ЕАЭС и России, а уже оставшуюся половину разделить между ЕС и странами дальней дуги.

Глава МИД обратился к ЕС, заявив, что все позитивные для всех результаты были достигнуты именно в рамках конструктивного диалога с действующей властью.

Макей анонсировал разработку новой концепции внешней политики Беларуси и раскритиковал противников действующей власти за рубежом.

— Беглые вредители за рубежом требуют еще больше ресурсов на свою революцию, умоляют о принятии четвертого, пятого пакета санкций. Это у них называется «умное экономическое давление». А дальше что? Умные бомбы? Будут убивать всех без разбора?

Министр заявил, что бизнесменам предлагается откупиться от включения в санкционные списки биткоинами.

— Это как же надо ненавидеть свой народ, чтобы, живя за границей на подношения сильных мира сего, призывать угробить свою страну, фактически уничтожить государство? Очень прискорбно осознавать, кого нам пытаются втюхать для управления новой демократической Беларусью, — констатировал Макей.

Министр пожаловался на запугивание госслужащих, военных и членов их семей.

— Глубоко убежден: отдать государство в руки фашиствующей демократии ни в коем случае нельзя, — заявил он, заверив при этом, что «Беларусь жыве и будет жить».

— Люблю Беларусь, — закончил министр свое выступление.