ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вместо Лондона - Амстердам стал финансовым центром Европы

11.02.2021 17:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Амстердам в январе стал самым крупным центром торговли ценными бумагами на европейском континенте, сообщает Financial Times.

Это произошло впервые, ранее по данному показателю впереди был Лондон.

На амстердамской бирже в январе торговались акции на сумму более девяти миллиардов евро в день, этот показатель в четыре раза превышает показатель декабря 2020 года.

С начала года в столице Нидерландов также выросла активность на рынках свопов.

Как отмечает издание, на перераспределение финансовых потоков в Европе повлиял выход Великобритании из ЕС, из-за чего бизнес из этой страны устремился в Нидерланды. А объемы торгов упали до 8,6 миллиарда евро в день.

Как отмечает издание, произошедшие изменения вызваны запретом финансовым учреждениям ЕС на торговлю в Лондоне.

Выход Великобритании из ЕС

Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года. До этого весь год действовал так называемый переходный период, сохранялись прежние правила. 1 января Великобритания покинула общий европейский рынок, взамен этого вступило соглашение о торговле с ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столица Нидерландов обошла Лондон по объемам торговли ценными бумагами, с начала года в Амстердаме выросла и активность на рынках свопов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава СК рассказал о расследовании дела в отношении Координационного совета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by