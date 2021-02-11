Вместо Лондона - Амстердам стал финансовым центром Европы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Амстердам в январе стал самым крупным центром торговли ценными бумагами на европейском континенте, сообщает Financial Times .

Это произошло впервые, ранее по данному показателю впереди был Лондон.

На амстердамской бирже в январе торговались акции на сумму более девяти миллиардов евро в день, этот показатель в четыре раза превышает показатель декабря 2020 года.

С начала года в столице Нидерландов также выросла активность на рынках свопов.

Как отмечает издание, на перераспределение финансовых потоков в Европе повлиял выход Великобритании из ЕС, из-за чего бизнес из этой страны устремился в Нидерланды. А объемы торгов упали до 8,6 миллиарда евро в день.

Как отмечает издание, произошедшие изменения вызваны запретом финансовым учреждениям ЕС на торговлю в Лондоне.

Выход Великобритании из ЕС

Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года. До этого весь год действовал так называемый переходный период, сохранялись прежние правила. 1 января Великобритания покинула общий европейский рынок, взамен этого вступило соглашение о торговле с ЕС.