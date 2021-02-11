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Вместо Лондона - Амстердам стал финансовым центром Европы
11.02.2021 17:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – Sputnik. Амстердам в январе стал самым крупным центром торговли ценными бумагами на европейском континенте, сообщает
Это произошло впервые, ранее по данному показателю впереди был Лондон.
На амстердамской бирже в январе торговались акции на сумму более девяти миллиардов евро в день, этот показатель в четыре раза превышает показатель декабря 2020 года.
С начала года в столице Нидерландов также выросла активность на рынках свопов.
Как отмечает издание, на перераспределение финансовых потоков в Европе повлиял выход Великобритании из ЕС, из-за чего бизнес из этой страны устремился в Нидерланды. А объемы торгов упали до 8,6 миллиарда евро в день.
Как отмечает издание, произошедшие изменения вызваны запретом финансовым учреждениям ЕС на торговлю в Лондоне.
Выход Великобритании из ЕС
Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года. До этого весь год действовал так называемый переходный период, сохранялись прежние правила. 1 января Великобритания покинула общий европейский рынок, взамен этого вступило соглашение о торговле с ЕС.
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Столица Нидерландов обошла Лондон по объемам торговли ценными бумагами, с начала года в Амстердаме выросла и активность на рынках свопов.
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