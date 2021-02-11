ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Пензенская область договорились увеличить взаимную торговлю

11.02.2021 17:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Беларусь и Пензенская область договорились в текущем году нарастить взаимную торговлю, речь об этом шла на встрече белорусского посла в РФ Владимира Семашко и губернатора российского региона Ивана Белозерцева.

Семашко и Белозерцев подписали в четверг в Пензе протокол об активизации сотрудничества Беларуси и Пензенской области.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Готовится встреча Путина и Лукашенко - Кремль

"Решено принять меры по наращиванию в 2021 году объемов взаимной торговли, усилить сотрудничество между промышленными предприятиями и компаниями АПК, активизировать взаимодействие в сфере ЖКХ и строительства, реконструкции объектов автотранспортной инфраструктуры, а также оказывать взаимную помощь при внедрении современного оборудования и технологий в сфере глубокой переработки твердых коммунальных отходов и очистки воды", - говорится в сообщении пресс-службы правительства российского региона.

Отмечается, что в прошлом году внешнеторговый оборот области и республики составил 58,344 миллиона долларов. Причем экспорт почти равняется импорту. Семашко отметил, что видит потенциал для усиления сотрудничества в сфере АПК, производстве техники, в том числе и сельскохозяйственной, и других областях.

"Нам есть что предложить – есть результаты в сфере комплексной механизации сельскохозяйственного производства. Эта отрасль у нас эффективно развивается", - сообщил Семашко.

Стороны также договорились и о сотрудничестве в социальной сфере – в здравоохранении, образовании, культуре и искусстве. Российский регион также сообщил о планах активизации побратимства с белорусскими городами.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За прошлый год внешнеторговый оборот российского региона с республикой составил почти 59 миллионов долларов, причем экспорт практически равен импорту.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Макей высказался про нейтралитет, сильную власть и «беглых вредителей за рубежом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by