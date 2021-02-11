Беларусь и Пензенская область договорились увеличить взаимную торговлю

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Беларусь и Пензенская область договорились в текущем году нарастить взаимную торговлю, речь об этом шла на встрече белорусского посла в РФ Владимира Семашко и губернатора российского региона Ивана Белозерцева.

Семашко и Белозерцев подписали в четверг в Пензе протокол об активизации сотрудничества Беларуси и Пензенской области.

"Решено принять меры по наращиванию в 2021 году объемов взаимной торговли, усилить сотрудничество между промышленными предприятиями и компаниями АПК, активизировать взаимодействие в сфере ЖКХ и строительства, реконструкции объектов автотранспортной инфраструктуры, а также оказывать взаимную помощь при внедрении современного оборудования и технологий в сфере глубокой переработки твердых коммунальных отходов и очистки воды", - говорится в сообщении пресс-службы правительства российского региона.

Отмечается, что в прошлом году внешнеторговый оборот области и республики составил 58,344 миллиона долларов. Причем экспорт почти равняется импорту. Семашко отметил, что видит потенциал для усиления сотрудничества в сфере АПК, производстве техники, в том числе и сельскохозяйственной, и других областях.

"Нам есть что предложить – есть результаты в сфере комплексной механизации сельскохозяйственного производства. Эта отрасль у нас эффективно развивается", - сообщил Семашко.

Стороны также договорились и о сотрудничестве в социальной сфере – в здравоохранении, образовании, культуре и искусстве. Российский регион также сообщил о планах активизации побратимства с белорусскими городами.

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