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Купить может любой: самолеты продают на аукционе в Могилеве
11.02.2021 18:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев ― Sputnik. Одно из сельхозпредприятий Кричевского района выставило на аукцион сразу шесть самолетов "Ан-2", рассказали Sputnik в могилевском филиале Института недвижимости и оценки.
Самый дорогой самолет стоит 63 тысячи рублей, он после модернизации, остальные - чуть более 12 тысяч рублей (с учетом НДС). "Кукурузники" были выпущены в период с 1983 по 1988 год, они использовались некогда для проведения сельхозработ.
"Сельхозорганизация продает самолеты за ненадобностью, они просто стоят без дела. Аукцион без условий, купить может любой", - пояснила аукционист могилевского филиала Института недвижимости и оценки Светлана Андреенко.
Первый аукцион состоялся 15 января, на нем продали только один самолет. После этого стоимость лотом снизили на 10%. Публичные торги пройдут во второй раз 26 февраля в 12:00 в Могилеве по адресу: улица Первомайская, 77, к. 352.
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В открытом аукционе участвует шесть лотов - у каждого будет возможность приобрести понравившееся воздушное судно.
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