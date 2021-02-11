Попросила не трогать национальные символы и освободить заключенных. Что сказала Канопацкая на ВНС

Источник материала: Tut.by

Анна Канопацкая обратилась к президиуму Всебелорусского народного собрания с просьбой дать ей слово. Наталья Кочанова предоставила ей эту возможность, но прямую трансляцию из Дворца Республики в этот момент прекратили. Что же сказала Анна Канопацкая — узнали у нее.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы все видим, белорусское общество разделено на две части. Одна часть — это вы, сторонники действующей власти, вторая часть — это мы, ее политические оппоненты, — обратилась она к делегатам и гостям ВНС.

— Сегодняшнее мероприятие можно смело назвать «слетом победителей». Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильнее, сплоченнее, организованнее. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили, — заявила экс-кандидат в президенты.

При этом Канопацкая считает, что нельзя оставить без должного внимания и реагирования беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Беларуси в период подготовки, проведения и завершения президентских выборов со стороны соседних государств, в первую очередь — России. По мнению Канопацкой, это вмешательство привело не только к эскалации противостояния внутри белорусского общества, но и имело негативные экономические последствия на миллиарды долларов.

— Искусственно, под воздействием современных информационных технологий (в том числе и государственных структур наших восточных соседей), исторические национальные символы белорусов, поддерживаемые существенной частью нашего общества, шельмуются и дискредитируются. 2021 год объявлен Годом народного единства. Считаю, что планируемое Генпрокуратурой признание указанных символов экстремистскими не будет этому способствовать. Прошу вас сделать шаги по реальному единению, а не размежеванию нашего общества.

Канопацкая также призвала до принятия амнистии освободить из-под стражи тех, кто находится сейчас под следствием за участие в акциях протеста летом и осенью прошлого года.

Она как юрист обратила внимание на существующую сегодня проблему легитимности и законности двух ветвей государственной власти.

— При таких условиях неразумно и несвоевременно принимать изменения в основной закон нашей страны — Конституцию РБ. Предлагаю отложить принятие этих изменений до избрания на новых выборах легитимного состава Палаты представителей восьмого созыва, в которых будет обеспечено широкое гражданское представительство.

— В завершение хочу сказать, белорусский народ и наше общество всегда отличались разумностью, гуманностью и милосердием. Прошу ВНС проявить эти качества и сейчас, — закончила она свое выступление.