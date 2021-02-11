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Много рисков. Заводу белой жести в Миорах окажут господдержку
11.02.2021 20:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Беларуси окажет поддержку компании «ММПЗ-групп», которая недавно запустила завод по производству холоднокатаного листа и белой жести в Миорах.
В конце 2020 года увидело свет постановление Совмина № 796-дсп,
На неделе власти утвердили лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий на 2021 год. В его рамках Беларусбанк выделит «ММПЗ-групп» 61,82 млн рублей.
Как сообщает
Миорский металлопрокатный завод строился около пяти лет. Ключевой инвестор проекта — австрийская компания ММРZ GmbH уроженца Миор Алексея Коваленка. Главная идея проекта заключается в создании производства новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции — белой жести толщиной от 0,1 мм (в СНГ производят толщиной от 0,18 мм), которая используется для выпуска консервных банок, крышек, тары для лакокрасочных и химических материалов. За рубеж планируется поставлять более 80% продукции.
Согласно планам, завод должны были запустить в 2019 году. Но «ММПЗ-групп»
Недавно завод ввели в эксплуатацию. Сейчас изготавливают нагартованный холоднокатаный лист. Далее — черная жесть, металл, который прошел обжиг и повторную прокатку. Третий продукт — белая жесть. На начальном этапе предприятие сможет производить 150 тысяч тонн белой жести в год, а после пуска второй очереди его производительность увеличится до 240 тысяч.
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Правительство Беларуси окажет поддержку компании «ММПЗ-групп», которая недавно запустила завод по производству холоднокатаный листа и белой жести в Миорах.
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