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Одноклассники и ВКонтакте включили шумоподавление в видеозвонках

12.02.2021 08:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Одноклассники и ВКонтакте внедрили в сервис видеозвонков технологию интеллектуального шумоподавления. Теперь фоновый шум не помешает общению: новая технология единой платформы звонков Mail.ru Group повышает качество звука без дополнительного оборудования.

Шумоподавление уже работает в веб-версии ОК, а так же в новой версии приложения и на сайте ВКонтакте. Участники онлайн-встречи услышат друг друга, даже когда вокруг гудит улица, носятся машины или соседи внезапно затеяли ремонт. Шумоподавление в звонках включено по умолчанию и работает в автоматическом режиме, подстраиваясь под внешние обстоятельства. Функцию можно отключить — если хочется дать собеседнику услышать окружающие звуки.

Опция шумоподавления на платформе звонков Mail.ru Group доступна бесплатно — как и другие продвинутые возможности, которые обычно встречаются в платных корпоративных сервисах для видеоконференций (например, трансляция и запись звонка).

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте и единой платформы звонков Mail.ru Group:
«Мы предусмотрели разные повседневные ситуации и использовали для обучения нейросети, лежащей в основе технологии, широкий набор звуков — от шума пылесоса и газонокосилки до стука молотка и звонка в дверь. При этом спроектировали сервис таким образом, чтобы он не создавал существенной нагрузки на устройство. В результате шумоподавление хорошо работает не только на мощных компьютерах и флагманских телефонах, но даже на распространённых моделях смартфонов».

Одноклассники перезапустили сервис аудио- и видеозвонков в 2018 году, с прошлого года к ним можно присоединяться без аккаунта в соцсети. В декабре 2020-го ОК предложили использовать платформу видеозвонков для знакомств. Соцсеть запустила сервис «Окно», который ищет подходящих по интересам собеседников и связывает пользователей в формате видеочата. «Окно» помогает расширить круг общения, найти единомышленников и насладиться живой беседой, не выходя из социальной сети.

 
Теги: знакомства
 
 
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Одноклассники и ВКонтакте внедрили в сервис видеозвонков технологию интеллектуального шумоподавления. Теперь фоновый шум не помешает общению: новая технология...
 
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