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Одноклассники и ВКонтакте включили шумоподавление в видеозвонках
12.02.2021 08:55 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Одноклассники и ВКонтакте внедрили в сервис видеозвонков технологию интеллектуального шумоподавления. Теперь фоновый шум не помешает общению: новая технология единой платформы звонков Mail.ru Group повышает качество звука без дополнительного оборудования.
Шумоподавление уже работает в веб-версии ОК, а так же в новой версии приложения и на сайте ВКонтакте. Участники онлайн-встречи услышат друг друга, даже когда вокруг гудит улица, носятся машины или соседи внезапно затеяли ремонт. Шумоподавление в звонках включено по умолчанию и работает в автоматическом режиме, подстраиваясь под внешние обстоятельства. Функцию можно отключить — если хочется дать собеседнику услышать окружающие звуки.
Опция шумоподавления на платформе звонков Mail.ru Group доступна бесплатно — как и другие продвинутые возможности, которые обычно встречаются в платных корпоративных сервисах для видеоконференций (например, трансляция и запись звонка).
Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте и единой платформы звонков Mail.ru Group:
Одноклассники перезапустили сервис аудио- и видеозвонков в 2018 году, с прошлого года к ним можно присоединяться без аккаунта в соцсети. В декабре 2020-го ОК
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Одноклассники и ВКонтакте внедрили в сервис видеозвонков технологию интеллектуального шумоподавления. Теперь фоновый шум не помешает общению: новая технология...
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