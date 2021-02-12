Одноклассники и ВКонтакте включили шумоподавление в видеозвонках

Одноклассники и ВКонтакте внедрили в сервис видеозвонков технологию интеллектуального шумоподавления. Теперь фоновый шум не помешает общению: новая технология единой платформы звонков Mail.ru Group повышает качество звука без дополнительного оборудования.

Шумоподавление уже работает в веб-версии ОК, а так же в новой версии приложения и на сайте ВКонтакте. Участники онлайн-встречи услышат друг друга, даже когда вокруг гудит улица, носятся машины или соседи внезапно затеяли ремонт. Шумоподавление в звонках включено по умолчанию и работает в автоматическом режиме, подстраиваясь под внешние обстоятельства. Функцию можно отключить — если хочется дать собеседнику услышать окружающие звуки.

Опция шумоподавления на платформе звонков Mail.ru Group доступна бесплатно — как и другие продвинутые возможности, которые обычно встречаются в платных корпоративных сервисах для видеоконференций (например, трансляция и запись звонка).

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте и единой платформы звонков Mail.ru Group:

«Мы предусмотрели разные повседневные ситуации и использовали для обучения нейросети, лежащей в основе технологии, широкий набор звуков — от шума пылесоса и газонокосилки до стука молотка и звонка в дверь. При этом спроектировали сервис таким образом, чтобы он не создавал существенной нагрузки на устройство. В результате шумоподавление хорошо работает не только на мощных компьютерах и флагманских телефонах, но даже на распространённых моделях смартфонов».