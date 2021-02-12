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Максима Знака обвинили еще по двум статьям - в том числе и в заговоре с целью захвата власти

12.02.2021 08:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Максиму Знаку 10 февраля предъявили обвинения еще по двум статьям УК РБ. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.


Максим Знак и Дмитрий Лаевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Моему коллеге — адвокату Максиму Знаку — 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК). Это в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

(Дополняется)

 
 
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