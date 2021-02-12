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В ЕС прокомментировали письмо Лукашенко от Урсулы фон дер Ляйен
12.02.2021 09:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последнее письмо в адрес Александра Лукашенко от руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было направлено 9 июня и касалось переноса саммита Восточного партнерства в связи с пандемией. Об этом
Послание было датировано 9 июня 2020 года — то есть направлено оно было еще до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми.
— Александру Лукашенко 9 июня 2020 года было направлено от председателя Европейской комиссии и председателя Евросовета Шарля Мишеля письмо, в котором сообщалось о переносе саммита Восточного партнерства с 18 июня в связи с пандемией COVID-19. Вместо этого он (Лукашенко. — Прим. ред.) был приглашен на видеоконференцию лидеров, посвященную Восточному партнерству, в тот же день, — отметил Стано. Он добавил, что аналогичные письма были направлены также пяти другим лидерам стран ВП.
— После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности, — подчеркнул представитель внешнеполитической службы.
Петер Стано также пояснил, что, начиная с указанной даты, Лукашенко «не было направлено ни одного письма».
Напомним, 11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко
— Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин, — сказал Лукашенко.
По его словам, ЕС предложил обсудить вопросы борьбы с пандемией.
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Последнее письмо в адрес Александра Лукашенко от руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было направлено 9 июня и касалось переноса саммита...
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