В ЕС прокомментировали письмо Лукашенко от Урсулы фон дер Ляйен

Источник материала: Tut.by

Последнее письмо в адрес Александра Лукашенко от руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было направлено 9 июня и касалось переноса саммита Восточного партнерства в связи с пандемией. Об этом DW сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.





Послание было датировано 9 июня 2020 года — то есть направлено оно было еще до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми.

— Александру Лукашенко 9 июня 2020 года было направлено от председателя Европейской комиссии и председателя Евросовета Шарля Мишеля письмо, в котором сообщалось о переносе саммита Восточного партнерства с 18 июня в связи с пандемией COVID-19. Вместо этого он (Лукашенко. — Прим. ред.) был приглашен на видеоконференцию лидеров, посвященную Восточному партнерству, в тот же день, — отметил Стано. Он добавил, что аналогичные письма были направлены также пяти другим лидерам стран ВП.

— После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности, — подчеркнул представитель внешнеполитической службы.

Петер Стано также пояснил, что, начиная с указанной даты, Лукашенко «не было направлено ни одного письма».

Напомним, 11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил , что недавно получил письмо от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где он назван «президентом Республики Беларусь, его превосходительством».

— Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин, — сказал Лукашенко.

По его словам, ЕС предложил обсудить вопросы борьбы с пандемией.