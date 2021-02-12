ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЕС прокомментировали письмо Лукашенко от Урсулы фон дер Ляйен

12.02.2021 09:41 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Последнее письмо в адрес Александра Лукашенко от руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было направлено 9 июня и касалось переноса саммита Восточного партнерства в связи с пандемией. Об этом DW сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.


Послание было датировано 9 июня 2020 года — то есть направлено оно было еще до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми.

— Александру Лукашенко 9 июня 2020 года было направлено от председателя Европейской комиссии и председателя Евросовета Шарля Мишеля письмо, в котором сообщалось о переносе саммита Восточного партнерства с 18 июня в связи с пандемией COVID-19. Вместо этого он (Лукашенко. — Прим. ред.) был приглашен на видеоконференцию лидеров, посвященную Восточному партнерству, в тот же день, — отметил Стано. Он добавил, что аналогичные письма были направлены также пяти другим лидерам стран ВП.

— После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности, — подчеркнул представитель внешнеполитической службы.

Петер Стано также пояснил, что, начиная с указанной даты, Лукашенко «не было направлено ни одного письма».

Напомним, 11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил, что недавно получил письмо от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где он назван «президентом Республики Беларусь, его превосходительством».

— Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин, — сказал Лукашенко.

По его словам, ЕС предложил обсудить вопросы борьбы с пандемией.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последнее письмо в адрес Александра Лукашенко от руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было направлено 9 июня и касалось переноса саммита...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Максима Знака обвинили еще по двум статьям - в том числе и в заговоре с целью захвата власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by