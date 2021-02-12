Правозащитники: Адвоката Колесниковой Людмилу Казак хотят лишить лицензии

Источник материала: Tut.by

Незарегистрированному правозащитному центру «Весна» стало известно, что на 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитницы политзаключенной Марии Колесниковой адвоката Людмилы Казак.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ранее правозащитники публиковали аудиозапись , на которой заместитель начальника управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста Елена Радабольская, выступая перед адвокатами, заявила, что «адвокаты, которые публикуют какие-то некорректные, неэтичные, неграмотные, непрофессиональные обращения, публикации в СМИ — таким адвокатам не место в адвокатуре, и мы считаем, что от таких, от такого балласта надо избавляться».

Напомним, адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября прошлого года по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП, а также проведен личный обыск, в результате которого были изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на Окрестина, суд признал ее виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции при задержании.

Правозащитное сообщество связывает давление на Людмилу Казак исключительно с осуществлением ею защиты Марии Колесниковой. Вмешательство в деятельность адвокатов со стороны Министерства юстиции и противодействие оказанию юридической помощи политзаключенным и жертвам репрессий является недопустимым.

17 октября Минюст лишил лицензии защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко. Адвокаты Колесниковой Илья Салей находится под домашним арестом, Максим Знак — под стражей, оба признаны правозащитным сообществом политзаключенными.

Как отмечает юрист ПЦ «Весна» Алексей Лойко, репрессивный аппарат задействовал те же методы, что и десять лет назад после событий «Плошчы-2010». Власти и тогда, и сейчас сначала жестоко разделались со своими оппонентами, после чего устраивают расправу над теми, кто защищал права оппонентов власти. В результате репрессивных мер властей, направленных против адвокатов, которые только и могут быть защитниками в белорусских судах, усугубляется и без того беспрецедентный размах нарушений прав человека на фоне подавления протестной активности, считает юрист.

Правозащитное сообщество будет проводить работу по информированию авторитетных международных правозащитных организаций о складывающейся ситуации и требовать от белорусских властей выполнения своих международно-правовых обязательств в сфере прав человека, потому что в ситуации, когда под удар попадает уже четвертый адвокат Марии Колесниковой, речи о соблюдении в отношении нее права на защиту и процедуры справедливого судебного разбирательства не может идти в принципе.