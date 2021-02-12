И снова о письмах. Пресс-служба Лукашенко опровергла слова представителя ЕС

Источник материала: Tut.by

Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала в телеграм-канале « Пул Первого» скан письма, в котором его назвали президентом Беларуси.



Фото: телеграм-канал «Пул первого»

«Your Exellency, пишут обращаясь к Лукашенко Урсула фон дер Ляйен и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Как видно, письмо отправлено 22 января. А пресс-секретарю Петеру Стано советуем учить матчасть», — сопроводили комментарием письмо в «Пуле Первого».

На документе, опубликованным «Пулом Первого», есть логотипы ВОЗ и Еврокомиссии. В нем действительно обращаются к Александру Лукашенко как к «Его Превосходительству» и «президенту Республики Беларусь». Письмо датировано 22 января 2021 года.

При этом на отсканированном документе нет упоминания имен гендиректора ВОЗ и председателя Еврокомиссии.

Письмо является приглашением Беларуси принять участие в Совете по содействию Механизму доступа к инструментам COVID-19 в качестве председателя группы регионального сотрудничества СНГ.

Пресс-служба также опубликовала фото ответа на приглашение, подписанного министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, адресованное гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, но позже его удалила.

Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Возможно, потому что датировано письмо 9 февраля 2020 года (Дмитрий Пиневич был назначен министром в ноябре 2020 года).

Эпистолярный спор

Напомним, 11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил , что недавно получил письмо от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где он назван «президентом Республики Беларусь, его превосходительством».

— Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин, — сказал Лукашенко.

По его словам, ЕС предложил обсудить вопросы борьбы с пандемией.

В ЕС отреагировали на это заявление. Последнее письмо в адрес Александра Лукашенко от руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было направлено 9 июня и касалось переноса саммита Восточного партнерства в связи с пандемией, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

— После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности, — подчеркнул представитель внешнеполитической службы.

Петер Стано также пояснил, что, начиная с указанной даты, Лукашенко «не было направлено ни одного письма».