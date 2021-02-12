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И снова о письмах. Пресс-служба Лукашенко опровергла слова представителя ЕС

12.02.2021 10:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала в телеграм-канале «Пул Первого» скан письма, в котором его назвали президентом Беларуси.


Фото: телеграм-канал «Пул первого»

«Your Exellency, пишут обращаясь к Лукашенко Урсула фон дер Ляйен и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Как видно, письмо отправлено 22 января. А пресс-секретарю Петеру Стано советуем учить матчасть», — сопроводили комментарием письмо в «Пуле Первого».

На документе, опубликованным «Пулом Первого», есть логотипы ВОЗ и Еврокомиссии. В нем действительно обращаются к Александру Лукашенко как к «Его Превосходительству» и «президенту Республики Беларусь». Письмо датировано 22 января 2021 года.

При этом на отсканированном документе нет упоминания имен гендиректора ВОЗ и председателя Еврокомиссии.

Письмо является приглашением Беларуси принять участие в Совете по содействию Механизму доступа к инструментам COVID-19 в качестве председателя группы регионального сотрудничества СНГ.

Пресс-служба также опубликовала фото ответа на приглашение, подписанного министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, адресованное гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, но позже его удалила.

Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Возможно, потому что датировано письмо 9 февраля 2020 года (Дмитрий Пиневич был назначен министром в ноябре 2020 года).

Эпистолярный спор

Напомним, 11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил, что недавно получил письмо от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где он назван «президентом Республики Беларусь, его превосходительством».

— Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин, — сказал Лукашенко.

По его словам, ЕС предложил обсудить вопросы борьбы с пандемией.

В ЕС отреагировали на это заявление. Последнее письмо в адрес Александра Лукашенко от руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было направлено 9 июня и касалось переноса саммита Восточного партнерства в связи с пандемией, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

— После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности, — подчеркнул представитель внешнеполитической службы.

Петер Стано также пояснил, что, начиная с указанной даты, Лукашенко «не было направлено ни одного письма».

 
 
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Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала в телеграм-канале «Пул Первого» скан письма, в котором его назвали президентом Беларуси.
 
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