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«Однобокое видение». Макей высказался о встречах посла США в Беларуси с Тихановской и Латушко

12.02.2021 11:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Макей высказался о встречах нового посла США в Беларуси Джули Фишер с Тихановской и Латушко. По его мнению, видение развития отношений между Беларусью и США не должно быть сформулировано только на основе встреч с оппозицией в Европе, пишет Sputnik.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, Джули Фишер несколько дней провела в столицах Польши, Литвы и Швеции, где встречалась с местными политиками и лидерами белорусской оппозиции — Павлом Латушко и Светланой Тихановской.

— Мы контактируем здесь с посольством США. Но если вновь назначенный посол будет представлять свое видение развития отношений между Беларусью и США в Госдепе на основании только лишь информации, которую она почерпнула в Вильнюсе, и Варшаве, и Стокгольме, то это будет однобокое видение, — считает глава МИД Беларуси Владимир Макей.

 
 
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Джули Фишер несколько дней провела в столицах Польши, Литвы и Швеции, где встречалась с местными политиками и лидерами белорусской оппозиции - Павлом Латушко и...
 
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