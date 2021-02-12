«Ты, ябатька, вон отсюда!» Что за выступление вызвало бурную реакцию Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Выступление на Всебелорусском народном собрании директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич вызвало неожиданно бурную реакцию Александра Лукашенко. Что она сказала и что услышала в ответ?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бизнес хочет равенства

— Формирование частного сектора зачастую проходило не благодаря, а вопреки обстоятельствам, — отметила Тарасевич.

Она отметила важное место сектора в экономике страны. Только малое и среднее предпринимательство формирует 26% ВВП.

Тарасевич отметила важность двух вещей при конституционной реформе и доработки программы на пятилетку: сохранение суверенитета и рост благосостояния.

— Поэтому в период реформ очень важно не сломать экономическую систему, гарантировать всем субъектам экономики возможность работы в прозрачных и одинаково понятных условиях. Исключить внутреннюю дискриминацию и протекционизм. Для этого предлагается в проекте новой Конституции предусмотреть специальный раздел — основные положения экономической политики и государственного управления социально-экономическим развитием, в котором отразить такие постулаты как гарантия свободы предпринимательской инициативы, конкуренция, социально-трудовые отношения.

В программе на пятилетку бизнес-союзы считают важным системно подойти к налоговым вопросам, оценивать фискальную систему по общему уровню изъятий с учетом налогов и обязательных социальных отчислений и неналоговых платежей, определив на конец 2025 года контрольный индикатор на уровне 35−38%.

— Тезис, что налоги должны платить все и нести соразмерную ответственность за неуплату принимается. Но важно, чтобы после совершения всех обязательных платежей у честного налогоплательщика осталась возможность вкладывать в развитие бизнеса в нашей стране. При этом нормы налогового законодательства и применение мер ответственности должны быть одинаково понятны для бизнеса, контролеров и судов.

Жанна Тарасевич отметила, что демографическая ситуация такова, что Беларуси не обойтись без пенсионной реформы. Она предложила утвердить десятилетний национальный план по пенсионной реформы, базовыми принципами которого будут перераспределение нагрузки между нанимателем и работником, развитие добровольного пенсионного страхования, покупка пенсионного стажа, дифференциация размера пенсий от уровня индивидуальных страховых платежей. Такие шаги, а также внедрение электронных сервисов будут способствовать решению проблемы зарплат в конвертах, считает она.

Говоря о важности эффективной конкурентной политики она обратила внимание, что до сих пор госорганы позволяют себе раздавать бизнесу требования по выбору банка обслуживания, устанавливать бесконечные препоны в госзакупках, право местных органов власти закупать жилищно-коммунальные услуги без конкурсов и т.п.

Комментируя состояние деловой среды, она отметила, что для привлечения инвестиций надо активно заниматься разрегулированием устаревших норм, которые просто мешают работать. В частности, бюрократическая волокита стала преградой для реализации многих инициатив. Речь о строительстве, экспертизе, энергетике, двойном регулировании цен по ряду медицинских услуг и т.п.

— Должна быть продолжена работа по реорганизации госорганов и контрольных ведомств, чтобы каждый чиновник, особенно контролер, действовал по инструкции, в четкие сроки, с опорой на информационные технологии. Важна норма закона, а не ее интерпретация. Плюс ответственность каждого за принимаемые решения. Участились сигналы, что под видом мониторинга идут почти полноформатные проверки, чего быть не должно! Не может отсутствие мусорницы в левом углу быть основанием для штрафа. (аплодисменты) Если это решим, то и бизнес активнее пойдет, например, в социальную сферу. За счет частных инвестиций можем развивать объекты медицины и образования. Наши предприниматели готовы этим заниматься.

«Скажу непопулярно»

Александр Лукашенко бурно отреагировал на выступление, раскритиковав «подобные предложения». Начал с критики упрощения подходов к регистрации бизнеса, мол получили «сопляков», которые открывают много компаний и выводят деньги за рубеж.

Потом прошелся по лицензированию в медицине.

— Опять непопулярно скажу. Опыт последнего года и меня, и наше правительство многому научил.

Лукашенко рассказал, как способствовал открытию частных медцентров, не вникая глубоко.

— И что мы получили? Приходит государственный служащий, приходит человек в погонах в такие частные медицинские клиники, почти сплошь и рядом: «Ты, ябатька, вон отсюда! Я тебя лечить не буду!» Скажите, какая должна быть моя реакция на это? Мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи! — возмутился Лукашенко.

Он также рассказал историю плачущей журналистки госСМИ.

— Со слезами прибежала к руководителю, он сразу мне доложил. В детский садик ребеночка ведет. «А, ты там за действующую власть! Вон со своим ребенком из детского сада!» Это было и в частных, и, к сожалению. В государственных детсадах. Какая должна быть моя реакция? Отдал распоряжение минскому горисполкому и на контроль руководителю нашего сената, прекратить эти дела с плевой регистрацией.