Договор о перевалке белорусских нефтепродуктов в РФ подпишут 15 февраля 

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко в начале следующей недели посетит Москву.

Авраменко и его российский коллега в понедельник подпишут соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в морских портах России.

"Пятнадцатого февраля в Минтрансе России будет заключено соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Документ подпишут министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко", - цитирует РИА Новости сообщение Минтранса РФ.

Проект договора предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 миллиона тонн грузов - мазута, бензина, масла - в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Предусмотрена возможность автоматического продления договора в 2023 году.

Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. В случае если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Возможны скидки

"Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки данных нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в понедельник стороны заключат соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности.

Перенаправление грузов в РФ

Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы еще в конце августа. Он тогда отметил, что "30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия обсуждает переброску 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге.