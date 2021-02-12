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Договор о перевалке белорусских нефтепродуктов в РФ подпишут 15 февраля 

12.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко в начале следующей недели посетит Москву. 
Авраменко и его российский коллега в понедельник подпишут соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в морских портах России.

"Пятнадцатого февраля в Минтрансе России будет заключено соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Документ подпишут министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко", - цитирует РИА Новости сообщение Минтранса РФ. 

Проект договора предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 миллиона тонн грузов - мазута, бензина, масла - в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Предусмотрена возможность автоматического продления договора в 2023 году. 

Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. В случае если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.  

Возможны скидки 

"Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки данных нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов", - отметили в ведомстве.  

Кроме того, в понедельник стороны заключат соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности.

Перенаправление грузов в РФ

Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы еще в конце августа. Он тогда отметил, что "30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия обсуждает переброску 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва заключат соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах Российской федерации.
 
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