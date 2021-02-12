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Доллар США, евро и российский рубль пошли в рост на старте торгов

12.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Три основные валюты - американский доллар, евро и российский рубль - подросли в цене в начале торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

© CC BY 2.0 / Andreas Trojak / Bitcoins
Биткоин установил очередной рекорд, подорожав за ночь на четыре тысячи

По информации БВФБ на 10:48, евро прибавил 0,33%, доллар США подорожал на 0,43%, российский рубль подрос на старте торгов на 0,16%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в пятницу 12 февраля:

1 евро – 3,13 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,57 рубля;

100 российских рублей - 3,49 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,3 рубля.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Европейская, российская и американская валюты резко прибавили в цене на старте торгов в конце рабочей недели.
 
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