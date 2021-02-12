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Объем "налички" в обороте снизился за первый месяц 2021-го
12.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев ― Sputnik. Объем наличных денег в обороте за январь снизился на 0,4% до 4,1 млрд рублей, такие данные приводит Нацбанк.
Переводные депозиты уменьшились на 3,8% до 5,925 млрд рублей. При этом депозиты физлиц увеличились на 1,9% и составили на 1 февраля 2,9 млрд, депозиты юрлиц снизились на 2,5% до 3,024 млрд рублей.
Денежная масса в национальном определении уменьшилась на 2,3% - теперь она составляет 19,024 млрд рублей.
Подрос в стране объем ценных бумаг, выпущенных банками в нацвалюте, на 12,2% - до 1,516 млрд. Увеличились и депозиты в иностранной валюте - до 28,682 млрд.
Что касается рублевой денежной массы, то она уменьшилась за январь на 1,3% и составила 20,54 млрд рублей. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 февраля составила 50,8 млрд рублей, увеличившись за месяц всего на 0,07;%.
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Широкая денежная масса, однако, увеличилась за прошедший месяц на семь сотых процента и составила 50,8 млрд рублей.
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