Глава ФПБ предложил пересмотреть систему начисления пенсий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Усовершенствовать пенсионную систему предложил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в пятницу в Минске.

Нынешняя система начислений пенсий не всегда работает справедливо. В пример он привел двух рабочих заводов. Один все время учится, повышает квалификацию, разряд, "работает от темна до темна". Второй работает "не напрягаясь", без образования. А разница в пенсии у них выйдет в итоге в 100-150 рублей.

"А разница в пенсии у них 100-150 рублей. Хотя заработная плата выше, пенсионные отчисления и соответственно накопления у них отличаются в несколько раз", - привел пример Орда.

Второй пример от главы ФПБ: по достижению пенсионного возраста человек продолжает работать, соответственно отчисляет и накапливает пенсионные взносы. Но при этом пенсию ему не пересчитывают.

"Люди обращаются и говорят, что это несправедливо. Мы уже направили в правительство свои предложения по совершенствованию пенсионной системы и считаем, что эту тему нельзя откладывать в долгий ящик, детально обсудить, выслушать мнение людей и принимать решения по установлению более справедливых подходов", - предложил Орда.

Пенсионная реформа

Напомним, что в Беларуси планируют переформатирование пенсионной системы и хотят максимально развить добровольное пенсионное страхование.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси на этой недели анонсировало, что в ближайшие пять лет планируется повысить пенсию по возрасту до уровня 40% от средней зарплаты по стране.

Что с пенсиями сейчас?

Минтруда отмечает, что в 2020 году на выплату пенсий было направлено 13,4 миллиарда рублей. Пенсионеры составляют почти 27% населения Беларуси, расходы на пенсии в 2020 году достигли 9% ВВП.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре прошлого года составил 511,3 рубля. Темп роста к декабрю 2019 года составил 111,8%. За последние пять лет средний размер пенсий в Беларуси увеличился почти в 1,7 раза.

С 1 февраля в Беларуси установлен новый размер бюджета прожиточного минимума. Он составит 262 рубля 87 копеек. Пропорционально увеличению БПМ вырастут и минимальный размер трудовой пенсии, а также доплат пожилым людям в возрасте 75 и старше.

В Беларуси насчитывается более 2,5 миллиона пенсионеров - при почти 9,5 миллионах населения. В настоящее время на одного пенсионера уже приходится 1,7 работающих. А в ближайшие 15-20 лет государство может столкнуться с кризисом выплат по социальным обязательствам.