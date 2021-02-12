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Глава ФПБ предложил пересмотреть систему начисления пенсий
12.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Усовершенствовать пенсионную систему предложил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, выступая на
Нынешняя система начислений пенсий не всегда работает справедливо. В пример он привел двух рабочих заводов. Один все время учится, повышает квалификацию, разряд, "работает от темна до темна". Второй работает "не напрягаясь", без образования. А разница в пенсии у них выйдет в итоге в 100-150 рублей.
"А разница в пенсии у них 100-150 рублей. Хотя заработная плата выше, пенсионные отчисления и соответственно накопления у них отличаются в несколько раз", - привел пример Орда.
Второй пример от главы ФПБ: по достижению пенсионного возраста человек продолжает работать, соответственно отчисляет и накапливает пенсионные взносы. Но при этом пенсию ему не пересчитывают.
"Люди обращаются и говорят, что это несправедливо. Мы уже направили в правительство свои предложения по совершенствованию пенсионной системы и считаем, что эту тему нельзя откладывать в долгий ящик, детально обсудить, выслушать мнение людей и принимать решения по установлению более справедливых подходов", - предложил Орда.
Пенсионная реформа
Напомним, что в Беларуси планируют
Министерство труда и социальной защиты Беларуси на этой недели анонсировало, что в ближайшие пять лет
Что с пенсиями сейчас?
Минтруда отмечает, что в 2020 году на выплату пенсий было направлено 13,4 миллиарда рублей. Пенсионеры составляют почти 27% населения Беларуси, расходы на пенсии в 2020 году достигли 9% ВВП.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре прошлого года составил 511,3 рубля. Темп роста к декабрю 2019 года составил 111,8%. За последние пять лет средний размер пенсий в Беларуси увеличился почти в 1,7 раза.
С 1 февраля в Беларуси установлен новый размер бюджета прожиточного минимума. Он составит 262 рубля 87 копеек. Пропорционально увеличению БПМ вырастут и минимальный размер трудовой пенсии, а также доплат пожилым людям в возрасте 75 и старше.
В Беларуси насчитывается более 2,5 миллиона пенсионеров - при почти 9,5 миллионах населения. В настоящее время на одного пенсионера уже приходится 1,7 работающих. А в ближайшие 15-20 лет государство может столкнуться с кризисом выплат по социальным обязательствам.
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Сейчас же величина пенсий рассчитывается не совсем справедливо, подходы надо поменять, уверен Михаил Орда.
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