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Лукашенко набросился на бизнес: вас будут вырезать каленым железом

12.02.2021 12:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко во время второго дня ВНС эмоционально отреагировал на предложения представителей бизнес-сообщества по развитию и поддержке предпринимательства. Он также признал, что закрытые и оштрафованные на огромные суммы заведения были наказаны по его личной инициативе.

Из его несдержанной речи можно сделать вывод: внеплановые проверки «неугодных» будут продолжены, так как в них власть видит личных врагов.

После выселения на ВНС руководителя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанны Тарасевич, которая отметила, что проверяющие органы не должны становиться карающими для бизнеса.

«Должна быть продолжена работа по реорганизация госорганов и контрольных ведомств. Чтобы каждый чиновник и особенно контролер действовал строго по инструкции и четкие сроки с опорой на информационные технологии. Важна норма закона, а нее интерпретация. Участились сигналы, чтобы под видом мониторинга проверяющие проводят почти полноформатные проверки, чего быть не должно. Не может отсутствие мусорницы в левом углу (вместо правого) быть основанием для штрафа или приостановки работы объекта», - отметила Тарасевич.

Однако Лукашенко не понравилось упоминание про проверки. Он обрушился на бизнес с агрессивной речью, припомнив дни солидарности с забастовками и даже «ябатек».

«По лицензированию меддеятельности были вопросы. И что мы получили после либерализации? Приходит человек в погонах или госслужащий и слышит: ты, «ябатька», вон отсюда. Какая должна быть моя реакция на это? Мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи! То же самое было с ребенком одной журналистки, которая за действующую власть. Я дал поручение прекратить этот разбой с плевой регистрацией бизнеса. Мы раньше исходили из необходимости дать людям хоть какую-то работу — теперь проблем с рабочими местами нет. МТЗ — иди работай и хорошо зарабатывай», - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что «проехал США с востока на запад - патриотизм там высочайший», обвинил Штаты в том, что они отслеживают людей через айфоны, подчеркнул, что «30-летний сопляк» не может быть успешным бизнесменом и иметь доход.

Однако наибольший интерес вызвало заявление Лукашенко о том, что фирмы, которые поддержали день солидарности, столкнулись с репрессиями по его личной инициативе.

«День солидарности! В понедельник! Около 200 предприятий закрылись! И кто они у нас? Дефицитные? Отдельные торговые точечки. Как я должен был поступить? Я предупредил Комитет госконтроля: закрылись – чтобы ни одно не открылось», - заявил Лукашенко.

«Это не злость и ярость — это выстрадано. Производство — благо. Можешь даже «ябатек» не любить. А всяких «ипэшников» приведем в чувство», - заявил он, призвав предпринимателей начинать работать на государство.

 
 
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Александр Лукашенко во время второго дня ВНС эмоционально отреагировал на предложения представителей бизнес-сообщества по развитию и поддержке...
 
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