Экономист: Если «давить» частный бизнес, рынки ЕС и США для Беларуси сожмутся

Источник материала: Tut.by

В рамках отказа от многовекторности министр иностранных дел предлагает отказаться от объявленной ранее диверсификации внешней торговли. Доля рынков ЕС и США сильно сократится, если продолжить «давить» частный бизнес, но сохранить позиции на рынке России тоже будет непросто, считает эксперт BEROC.



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Вместо признания невыполнения планов — разворот от финиша к старту

Владимир Макей предлагает зафиксировать нынешнее положение во внешней торговле: сконцентрировать половину экспорта на рынках ЕАЭС и России, а вторую половину оставить для стран ЕС и дальней дуги. Примерно в таком положении была внешнеэкономическая деятельность в 2020 году. На долю России приходилось 45,4% экспорта и 50,1% импорта. ЕС занимал вторую строчку по внешней торговле с 18,3% белорусского экспорта и около 20% импорта.

Стратегию по диверсификации внешней торговли по принципу «треть — треть — треть» для рынков рынках ЕАЭС, ЕС и стран дальней дуги в прошлом десятилетии предложило Министерство экономики. «Реализация данной стратегии позволит минимизировать влияние внешнеэкономической конъюнктуры на экономику страны, снизить высокую концентрацию экспорта на отдельных рынках», — объясняли в министерстве.

Прийти к новой формуле баланса во внешней торговле планировалось в 2020 году через поддержку экспорта, устранению технических барьеров в торговле в рамках ЕАЭС, транзитных возможностей Беларуси и ускоренного развития наукоемких видов услуг. Закрепить позицию на европейском рынке Беларусь собиралась с помощью нормализации отношений и подписания базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, которое так и не было подписано.

Глава МИД в 2017 году подчеркивал, что укреплять позиции на других рынках следует за счет параллельного наращивания экспорта, а не снижения торговли отечественными товарами и услугами в России. Сейчас он фактически предлагает откатить назад планы по внешнеэкономической деятельности, которые так и не были реализованы в назначенный срок.

Сохранять пропорции будут за счет частного сектора?

Тому, что планы по диверсификации внешней торговли так и не реализовались, способствовало сохранение структуры белорусской экономики, макроэкономическая ситуация и внешняя конъюнктура. Потоки торговли управляются не столько договоренностями и планами, сколько рыночными силами, на которые у МИД нет рычагов влияния.

— Если мы посмотрим наш экспорт в Россию и страны ЕАЭС, то туда экспортируют в основном госпредприятия, за исключением пищевой промышленности. Эти госпредприятия постепенно теряют свои позиции на рынке в силу низкой эффективности. Несмотря на преференции, которые мы имеем на российском рынке, у нас нет потенциала существенно нарастить туда экспорт, — отмечает отмечает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Даже пищевой промышленности, которая занимает существенную долю в экспортируемых на российский рынок товарах, сохранять позиции будет все сложней — на нее продолжат негативно влиять действующие в России программы импортозамещения. Делать вид, что их нет и что Беларусь продолжит экспортировать свою молочку или мясо в том же объеме, значит заниматься самообманом, считает экономист.

— Надо понимать, что в торговле товарами большую роль играет расстояние. Мы наращиваем поставки молока и мяса в Китай. Но это заведомо не многообещающий путь, потому что в силу расстояния нам будет сложно конкурировать по цене с производителями из тех же Казахстана и России, — оценивает перспективы роста экспорта на китайский рынок, который приглянулся белорусским пищевым компаниям.

Учитывая, что западные рынки активней всего завоевывали частные компании, в частности за счет роста экспорта услуг, перспективы сохранения объемов этих рынков зависят от развития частного сектора. Сейчас же экономические условия, в которых находится белорусский бизнес, сложно называть благоприятными, а давление разного рода со стороны властей, включая озвученный накануне Александром Лукашенко наказ поставить на место «частников, торгашей и протестунов», их только усугубляет.

Усиливающееся давление еще больше ударит по экспортно ориентированным компаниям частного сектора, работающим на рынках ЕС и США. Результатом будет сокращение экспорта в эти страны.

— Можно вытравить из страны IT-сектор и получить минус 2 млрд долларов экспорта в Европу и США. Вот и выровняем пропорцию, — иронизирует эксперт.

Получается, что для отказа от развития внешней торговли по принципу «треть — треть — треть» будет использовать обратный предложенному ранее подход: сокращение внешней торговли на рынках ЕС. Для этого правительству не придется прикладывать дополнительных усилий, кроме действий, которые негативно сказываются на экономическом положении экспортеров услуг и бизнес-климата в целом.